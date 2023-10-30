Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра.

Мужчина гуляет по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

В последний день октября в Одессе будет сохраняться теплая и солнечная погода. Однако синоптики прогнозируют достаточно ветреный день с порывами до 8 м/с. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро небо будет ясным, без существенных облаков. Температура будет составлять +17…+20 °C. Ветер южный — до 7,3 м/с.

День: Ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Температура составит около +18...+20°C. Ветер южный — 8 м/с.

Вечер: На вечер синоптики прогнозируют также теплую погоду. Температура воздуха снизится до +17 °C. Ветер южный — до 6,6 м/с.

Восход: 31 октября солнце взойдет в 06:36.

Закат: 3 октября солнце будет заходить в 16:44.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 8 минут.

Прогноз погоды в Украине

В Украине ожидается теплая, но пасмурная погода во вторник, 31 октября. При этом в южных регионах синоптики предупреждают о тумане.

Напомним, что синоптики уже сделали прогноз погоды в Украине на конец октября — начало ноября. Так, благодаря атмосферным фронтам будут дожди разной интенсивности, местами их будут сопровождать грозы.