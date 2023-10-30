Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра.

Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний день октября
В последний день октября в Одессе будет сохраняться теплая и солнечная погода. Однако синоптики прогнозируют достаточно ветреный день с порывами до 8 м/с. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Утро небо будет ясным, без существенных облаков. Температура будет составлять +17…+20 °C. Ветер южный — до 7,3 м/с.
День: Ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Температура составит около +18...+20°C. Ветер южный — 8 м/с.
Вечер: На вечер синоптики прогнозируют также теплую погоду. Температура воздуха снизится до +17 °C. Ветер южный — до 6,6 м/с.
Восход: 31 октября солнце взойдет в 06:36.
Закат: 3 октября солнце будет заходить в 16:44.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 8 минут.
Прогноз погоды в Украине
В Украине ожидается теплая, но пасмурная погода во вторник, 31 октября. При этом в южных регионах синоптики предупреждают о тумане.
Напомним, что синоптики уже сделали прогноз погоды в Украине на конец октября — начало ноября. Так, благодаря атмосферным фронтам будут дожди разной интенсивности, местами их будут сопровождать грозы.
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