Погода в Україні на 1 листопада — прогноз Гідрометцентру

Люди під сильним дощем. Фото: УНІАН

Сьогодні, 1 листопада, в більшості регіонів України буде дощова погода. Температура повітря вдень прогріється до +20°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 1 листопада від Meteoprog

Центральні області

На Вінниччині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С.

На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +16...+18°С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +16...+18°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +17...+19°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.

Західні області

На Львівщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +11...+13°С.

На Волині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +12...+14°С.

На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +12...+14°С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +19...+21°С.

На Хмельниччині хмарно, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +12...+14°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний та західний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +12...+14°С.

У Чернівецькій області хмарно, невеликий дощ. Вітер західний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 2-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +14...+16°С.

Північні області

На Київщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +14...+16°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +18...+20°С.

На Чернігівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +14...+16°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +16...+18°С.

Східні області

На Харківщині невелика хмарність , без опадів. Вітер південний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +17...+19°С.

На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С.

На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +17...+19°С.

Південні області

На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +21...+23°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +20...+22°С.

На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +19...+21°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +23...+25°С.

Погода в Україні 1 листопада. Фото: Meteoprog

Погода від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 1 листопада у низці західних областей пройде дощ.

Вітер буде південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями відчуватимуться пориви вітру 15-20 м/с.

Температура:

вночі +7...+12°С, на півдні країни до +15°С;

вдень у західних, північних та більшості центральних областей +11...+16°С, на решті території +15...+20°С.

Прогноз погоди в Україні на 1 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 1 листопада

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вдень у столиці України небо буде хмарним з проясненнями, також пройде дощ.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +7...+12°С, вдень +11...+16°С.

У Києві вночі +10...+12°С, вдень +13...+15°С.

Нагадаємо, що у перший день листопада у Львові та в області синоптики прогнозують теплу та суху погоду, однак місцями падатимуть короткочасні дощі. Температура може піднятися до +15°С.

А в Одесі у перший день листопада очікується переважно хмарна та волога погода. Зранку синоптики прогнозують туман, який до середини дня зміниться дощем. Проте температура повітря залишатиметься досить приємною, стовпчики термометрів сягнуть показників +19 °С.