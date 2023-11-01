Погода в Украине на 1 ноября — прогноз Гидрометцентра.

Люди под сильным дождем. Фото: УНИАН

Сегодня, 1 ноября, в большинстве регионов Украины будет дождливая погода. Температура воздуха прогреется днем до +20°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 ноября от Meteoprog

Центральные области

В Винницкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.

В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +16...+18°С.

В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +16...+18°С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.

Западные области

В Львовской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +11...+13°С.

На Волыни переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +12...+14°С.

В Ровенской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +12...+14°С.

В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +19...+21°С.

В Хмельницкой области облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +12...+14°С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный и западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +12...+14°С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.

В Закарпатье переменная облачность, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +14...+16°С.

Северные области

В Киевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +14...+16°С.

В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.

На Черниговщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +14...+16°С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +16...+18°С.

Восточные области

В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.

В Луганской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С.

На Донбассе небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.

Южные области

В Запорожье облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +21...+23°С.

В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +20...+22°С.

В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +19...+21°С.

В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.

Погода в Украине 1 ноября. Фото: Meteoprog

Погода от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, сегодня, 1 ноября, в ряде западных областей пройдет дождь.

Ветер будет южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами ощущаться порывы ветра 15-20 м/с.

Температура:

ночью +7...+12°С, на юге страны до +15°С;

днем в западных, северных и большинстве центральных областей +11...+16°С, на остальной территории +15...+20°С.

Прогноз погоды в Украине на 1 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 1 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, днем в столице Украины небо будет облачным с прояснениями, также пройдет дождь.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +7...+12°С, днем +11...+16°С.

В Киеве ночью +10...+12°С, днем +13...+15°С.

Напомним, что в первый день ноября во Львове и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, однако местами будут идти кратковременные дожди. Температура может подняться до +15 °С.

А в Одессе в первый день ноября ожидается облачная и влажная погода. С утра синоптики прогнозируют туман, который к середине дня сменится дождем. Тем не менее температура воздуха будет оставаться довольно приятной, столбики термометров достигнут показателей +19°С.