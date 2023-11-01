Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики предупредили несколько областей о мощных дождях сегодня arrow

Синоптики предупредили несколько областей о мощных дождях сегодня

1 ноября 2023 11:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Погода в Украине на 1 ноября — прогноз Гидрометцентра.
Люди под сильным дождем. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 1 ноября, в большинстве регионов Украины будет дождливая погода. Температура воздуха прогреется днем до +20°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 1 ноября от Meteoprog

Центральные области

  • В Винницкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.
  • В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +16...+18°С.
  • В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +16...+18°С.
  • В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.
  • В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.

Западные области

  • В Львовской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +11...+13°С.
  • На Волыни переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +12...+14°С.
  • В Ровенской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +12...+14°С.
  • В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +19...+21°С.
  • В Хмельницкой области облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +12...+14°С.
  • В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный и западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +12...+14°С.
  • В Черновицкой области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.
  • В Закарпатье переменная облачность, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +14...+16°С.

Северные области

  • В Киевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +14...+16°С.
  • В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.
  • На Черниговщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +14...+16°С.
  • В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +16...+18°С.

Восточные области

  • В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.
  • В Луганской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С.
  • На Донбассе небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.

Южные области

  • В Запорожье облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.
  • В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +21...+23°С.
  • В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +20...+22°С.
  • В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +19...+21°С.
  • В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.
метеопрог
Погода в Украине 1 ноября. Фото: Meteoprog

Погода от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, сегодня, 1 ноября, в ряде западных областей пройдет дождь.

Ветер будет южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами ощущаться порывы ветра 15-20 м/с.

Температура:

  • ночью +7...+12°С, на юге страны до +15°С;
  • днем в западных, северных и большинстве центральных областей +11...+16°С, на остальной территории +15...+20°С.
погода на 1 ноября
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 1 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, днем в столице Украины небо будет облачным с прояснениями, также пройдет дождь.

  • Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +7...+12°С, днем +11...+16°С.
  • В Киеве ночью +10...+12°С, днем +13...+15°С.

Напомним, что в первый день ноября во Львове и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, однако местами будут идти кратковременные дожди. Температура может подняться до +15 °С.

А в Одессе в первый день ноября ожидается облачная и влажная погода. С утра синоптики прогнозируют туман, который к середине дня сменится дождем. Тем не менее температура воздуха будет оставаться довольно приятной, столбики термометров достигнут показателей +19°С.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме