Погода в Украине на 1 ноября — прогноз Гидрометцентра.

Синоптики предупредили несколько областей о мощных дождях сегодня
Сегодня, 1 ноября, в большинстве регионов Украины будет дождливая погода. Температура воздуха прогреется днем до +20°С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 1 ноября от Meteoprog
Центральные области
- В Винницкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.
- В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +16...+18°С.
- В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +16...+18°С.
- В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.
- В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.
Западные области
- В Львовской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +11...+13°С.
- На Волыни переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +12...+14°С.
- В Ровенской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +12...+14°С.
- В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +19...+21°С.
- В Хмельницкой области облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +12...+14°С.
- В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный и западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +12...+14°С.
- В Черновицкой области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.
- В Закарпатье переменная облачность, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +14...+16°С.
Северные области
- В Киевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +14...+16°С.
- В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.
- На Черниговщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +14...+16°С.
- В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +16...+18°С.
Восточные области
- В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.
- В Луганской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С.
- На Донбассе небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.
Южные области
- В Запорожье облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.
- В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +21...+23°С.
- В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +20...+22°С.
- В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +19...+21°С.
- В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.
Погода от Укргидрометцентра
По прогнозу синоптиков, сегодня, 1 ноября, в ряде западных областей пройдет дождь.
Ветер будет южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами ощущаться порывы ветра 15-20 м/с.
Температура:
- ночью +7...+12°С, на юге страны до +15°С;
- днем в западных, северных и большинстве центральных областей +11...+16°С, на остальной территории +15...+20°С.
Погода в Киевской области 1 ноября
По прогнозу Укргидрометцентра, днем в столице Украины небо будет облачным с прояснениями, также пройдет дождь.
- Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +7...+12°С, днем +11...+16°С.
- В Киеве ночью +10...+12°С, днем +13...+15°С.
Напомним, что в первый день ноября во Львове и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, однако местами будут идти кратковременные дожди. Температура может подняться до +15 °С.
А в Одессе в первый день ноября ожидается облачная и влажная погода. С утра синоптики прогнозируют туман, который к середине дня сменится дождем. Тем не менее температура воздуха будет оставаться довольно приятной, столбики термометров достигнут показателей +19°С.
Читайте Новини.LIVE!