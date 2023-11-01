Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 листопада

Дощова погода в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У перший день листопада в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Зранку синоптики прогнозують туман, який до середини дня зміниться дощем. Проте температура повітря залишатиметься досить приємною, стовпчики термометрів сягнуть показників +19 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

У середині дня можливі опади.

Переважно хмарно.

Зранку туман.

Вітер південний, 3-7 м/с.

Температура вночі +15 °С...+17 °С, вдень +16 °С...+19 °С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 77%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно сонячно.

Без опадів.

Вітер південний, 4-9 м/с.

Температура вночі +11 °С...+14 °С, вдень +21 °С...+26 °С.

На автошляхах області видимість до 500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що завтра, 1 листопада, у західних областях очікується сильний вітер поривами 15-20 м/с. Окрім того, по всій Україні пройдуть сильні дощі.