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Синоптики розповіли про погіршення погоди в Одесі

1 листопада 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 листопада
Дощова погода в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У перший день листопада в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Зранку синоптики прогнозують туман, який до середини дня зміниться дощем. Проте температура повітря залишатиметься досить приємною, стовпчики термометрів сягнуть показників +19 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • У середині дня можливі опади.
  • Переважно хмарно.
  • Зранку туман.
  • Вітер південний, 3-7 м/с.
  • Температура вночі +15 °С...+17 °С, вдень +16 °С...+19 °С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 77%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 4-9 м/с.
  • Температура вночі +11 °С...+14 °С, вдень +21 °С...+26 °С.
  • На автошляхах області видимість до 500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що завтра, 1 листопада, у західних областях очікується сильний вітер поривами 15-20 м/с. Окрім того, по всій Україні пройдуть сильні дощі.  

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