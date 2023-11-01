Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 листопада

Синоптики розповіли про погіршення погоди в Одесі
1 листопада 2023 06:13
Дощова погода в Одесі. Фото: Новини.LIVE
У перший день листопада в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Зранку синоптики прогнозують туман, який до середини дня зміниться дощем. Проте температура повітря залишатиметься досить приємною, стовпчики термометрів сягнуть показників +19 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- У середині дня можливі опади.
- Переважно хмарно.
- Зранку туман.
- Вітер південний, 3-7 м/с.
- Температура вночі +15 °С...+17 °С, вдень +16 °С...+19 °С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 77%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер південний, 4-9 м/с.
- Температура вночі +11 °С...+14 °С, вдень +21 °С...+26 °С.
- На автошляхах області видимість до 500 м.
Погода в Україні
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що завтра, 1 листопада, у західних областях очікується сильний вітер поривами 15-20 м/с. Окрім того, по всій Україні пройдуть сильні дощі.
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