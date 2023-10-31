Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 жовтня

Ранкове місто у тумані. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 31 жовтня, в Одесі та області збережеться середня температура +19 °С. Вітер матиме південний напрямок і швидкість до 8 м/с. Синоптики опадів не передбачають, проте зранку можливий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Мінлива хмарність.

Зранку туман.

Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі +16 °С...+17 °С, вдень +17 °С...+19 °С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 84%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 5-11 м/с.

Температура вночі +10 °С...+16 °С, вдень +19 °С...+25 °С.

На автошляхах області видимість до 500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні очікується тепла, але хмарна погода у вівторок, 31 жовтня. При цьому у південних регіонах синоптики попереджають про туман.

Нагадаємо, що синоптики вже зробили прогноз погоди в Україні на кінець жовтня — початок листопада. Так, завдяки атмосферним фронтам будуть дощі різної інтенсивності, місцями їх супроводжуватимуть грози.