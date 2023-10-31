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Обережно на дорогах — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

31 жовтня 2023 06:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 жовтня
Ранкове місто у тумані. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 31 жовтня, в Одесі та області збережеться середня температура +19 °С. Вітер матиме південний напрямок і швидкість до 8 м/с. Синоптики опадів не передбачають, проте зранку можливий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Мінлива хмарність.
  • Зранку туман.
  • Вітер південний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі +16 °С...+17 °С, вдень +17 °С...+19 °С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 84%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 5-11 м/с.
  • Температура вночі +10 °С...+16 °С, вдень +19 °С...+25 °С.
  • На автошляхах області видимість до 500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні очікується тепла, але хмарна погода у вівторок, 31 жовтня. При цьому у південних регіонах синоптики попереджають про туман.

Нагадаємо, що синоптики вже зробили прогноз погоди в Україні на кінець жовтня — початок листопада. Так, завдяки атмосферним фронтам будуть дощі різної інтенсивності, місцями їх супроводжуватимуть грози.

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