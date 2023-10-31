Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 жовтня

Обережно на дорогах — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
31 жовтня 2023 06:14
Ранкове місто у тумані. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 31 жовтня, в Одесі та області збережеться середня температура +19 °С. Вітер матиме південний напрямок і швидкість до 8 м/с. Синоптики опадів не передбачають, проте зранку можливий туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Мінлива хмарність.
- Зранку туман.
- Вітер південний, 3-8 м/с.
- Температура вночі +16 °С...+17 °С, вдень +17 °С...+19 °С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 84%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 5-11 м/с.
- Температура вночі +10 °С...+16 °С, вдень +19 °С...+25 °С.
- На автошляхах області видимість до 500 м.
Погода в Україні
В Україні очікується тепла, але хмарна погода у вівторок, 31 жовтня. При цьому у південних регіонах синоптики попереджають про туман.
Нагадаємо, що синоптики вже зробили прогноз погоди в Україні на кінець жовтня — початок листопада. Так, завдяки атмосферним фронтам будуть дощі різної інтенсивності, місцями їх супроводжуватимуть грози.
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