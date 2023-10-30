Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Сьогодні, 30 жовтня, в Одесі та області вдень збережеться середня температура +20 °С. Вітер матиме південний напрямок і швидкість до 14 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах від 7 °C до 12 °C. Мінлива хмарність та без опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Мінлива хмарність.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +12 °С...+14 °С, вдень +20 °С...+22 °С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 83%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +9 °С...+14 °С, вдень +20 °С...+25 °С.
- На автошляхах області видимість 200-500 м.
Погода в Україні
Завтра в Україні опадів не передбачається. У східних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Однак синоптики попереджають про сильні пориви в Карпатах, які сягнуть 19-24 м/с.
Температура повітря:
- вночі +4 °С...+9 °С, у південній частині та західних областях +8 °С...+13 °С;
- вдень +16 °С...+21 °С, в Криму та на Одещині до 24 °С,
- на сході та північному сході вдень +13 °С...+18 °С, вночі +1 °С...+6 °С.
Нагадаємо, ми писали, що завтра, 30 жовтня, жителів столиці чекає подекуди хмарна, але тепла погода. Вдень погода буде сприятливою для прогулянок, без опадів, з несильним південним вітром.
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