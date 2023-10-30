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Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

30 октября 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня.
Пруд в одесском парке Победы. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 30 октября, в Одессе и области днем сохранится средняя температура +20 °С. Ветер будет иметь южное направление и скорость до 14 м/с. Температура ночью будет колебаться от 7 °C до 12 °C. Облачно, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +12 °С...+14°С, днем +20 °С...+22°С.
  • Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
  • Влажность – 83%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +9°С...+14°С, днем +20°С...+25°С.
  • На дорогах области видимость 200-500 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Завтра в Украине осадков не ожидается. В восточных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Однако синоптики предупреждают о сильных порывах в Карпатах до 19-24 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +4 °С...+9 °С, в южной части и западных областях +8 °С...+13 °С;
  • днем +16 °С...+21°С, в Крыму и Одесской области до 24°С,
  • на востоке и северо-востоке днем +13 °С...+18°С, ночью +1 °С...+6°С.

Напомним, мы писали, что завтра, 30 октября, жителей столицы ждет кое-где облачная, но теплая погода. Днем погода будет благоприятна для прогулок, без осадков, с несильным южным ветром.

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