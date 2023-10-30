Синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Сегодня, 30 октября, в Одессе и области днем сохранится средняя температура +20 °С. Ветер будет иметь южное направление и скорость до 14 м/с. Температура ночью будет колебаться от 7 °C до 12 °C. Облачно, без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Облачно с прояснениями.
- Ночью и утром туман.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +12 °С...+14°С, днем +20 °С...+22°С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность – 83%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +9°С...+14°С, днем +20°С...+25°С.
- На дорогах области видимость 200-500 м.
Погода в Украине
Завтра в Украине осадков не ожидается. В восточных областях ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Однако синоптики предупреждают о сильных порывах в Карпатах до 19-24 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +4 °С...+9 °С, в южной части и западных областях +8 °С...+13 °С;
- днем +16 °С...+21°С, в Крыму и Одесской области до 24°С,
- на востоке и северо-востоке днем +13 °С...+18°С, ночью +1 °С...+6°С.
Напомним, мы писали, что завтра, 30 октября, жителей столицы ждет кое-где облачная, но теплая погода. Днем погода будет благоприятна для прогулок, без осадков, с несильным южным ветром.
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