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Осторожно на дорогах — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

31 октября 2023 06:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 октября.
Утренний город в тумане. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 31 октября, в Одессе и области сохранится средняя температура +19 °С. Ветер будет иметь южное направление и скорость до 8 м/с. Синоптики осадков не предполагают, однако с утра возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Облачно с прояснениями.
  • Утром туман.
  • Ветер южный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью +16 °С...+17 °С, днем +17 °С...+19 °С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 84%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 5-11 м/с.
  • Температура ночью +10 °С...+16 °С, днем +19 °С...+25 °С.
  • На дорогах области видимость до 500 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине ожидается теплая, но пасмурная погода во вторник, 31 октября. При этом в южных регионах синоптики предупреждают о тумане.

Напомним, что синоптики уже сделали прогноз погоды в Украине на конец октября — начало ноября. Так, благодаря атмосферным фронтам будут дожди разной интенсивности, местами их будут сопровождать грозы.

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