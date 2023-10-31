Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 октября.

Осторожно на дорогах — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
31 октября 2023 06:14
Утренний город в тумане. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 31 октября, в Одессе и области сохранится средняя температура +19 °С. Ветер будет иметь южное направление и скорость до 8 м/с. Синоптики осадков не предполагают, однако с утра возможен туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Облачно с прояснениями.
- Утром туман.
- Ветер южный, 3-8 м/с.
- Температура ночью +16 °С...+17 °С, днем +17 °С...+19 °С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 84%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 5-11 м/с.
- Температура ночью +10 °С...+16 °С, днем +19 °С...+25 °С.
- На дорогах области видимость до 500 м.
Погода в Украине
В Украине ожидается теплая, но пасмурная погода во вторник, 31 октября. При этом в южных регионах синоптики предупреждают о тумане.
Напомним, что синоптики уже сделали прогноз погоды в Украине на конец октября — начало ноября. Так, благодаря атмосферным фронтам будут дожди разной интенсивности, местами их будут сопровождать грозы.
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