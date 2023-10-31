Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 октября.

Утренний город в тумане. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 31 октября, в Одессе и области сохранится средняя температура +19 °С. Ветер будет иметь южное направление и скорость до 8 м/с. Синоптики осадков не предполагают, однако с утра возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Облачно с прояснениями.

Утром туман.

Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью +16 °С...+17 °С, днем +17 °С...+19 °С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 84%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 5-11 м/с.

Температура ночью +10 °С...+16 °С, днем +19 °С...+25 °С.

На дорогах области видимость до 500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине ожидается теплая, но пасмурная погода во вторник, 31 октября. При этом в южных регионах синоптики предупреждают о тумане.

Напомним, что синоптики уже сделали прогноз погоды в Украине на конец октября — начало ноября. Так, благодаря атмосферным фронтам будут дожди разной интенсивности, местами их будут сопровождать грозы.