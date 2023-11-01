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Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Одессе

1 ноября 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 ноября.
Дождливая погода в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В первый день ноября в Одессе ожидается облачная и влажная погода. С утра синоптики прогнозируют туман, который к середине дня сменится дождем. Тем не менее температура воздуха будет оставаться достаточно приятной, столбики термометров достигнут показателей +19 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • В середине дня возможны осадки.
  • Облачно.
  • Утром туман.
  • Ветер южный, 3-7 м/с.
  • Температура ночью +15°С...+17°С, днем +16°С...+19°С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность — 77%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 4-9 м/с.
  • Температура ночью +11°С...+14°С, днем +21°С...+26°С.
  • На дорогах области видимость до 500 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Напомним, что ранее мы сообщали, что завтра, 1 ноября, в западных областях ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди.

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