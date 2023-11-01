Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 ноября.

Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Одессе
1 ноября 2023 06:13
Дождливая погода в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В первый день ноября в Одессе ожидается облачная и влажная погода. С утра синоптики прогнозируют туман, который к середине дня сменится дождем. Тем не менее температура воздуха будет оставаться достаточно приятной, столбики термометров достигнут показателей +19 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- В середине дня возможны осадки.
- Облачно.
- Утром туман.
- Ветер южный, 3-7 м/с.
- Температура ночью +15°С...+17°С, днем +16°С...+19°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 77%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно солнечно.
- Без осадков.
- Ветер южный, 4-9 м/с.
- Температура ночью +11°С...+14°С, днем +21°С...+26°С.
- На дорогах области видимость до 500 м.
Погода в Украине
Напомним, что ранее мы сообщали, что завтра, 1 ноября, в западных областях ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди.
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