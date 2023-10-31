Погода в Україні 1 листопада — прогноз від Укргідрометцентру

Жінка йде під дощем у сильний вітер. Фото: google

Завтра, 1 листопада, у західних областях очікується сильний вітер поривами 15-20 м/с. Окрім того, по всій Україні пройдуть сильні дощі.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 1 листопада

У середу, 1 листопада, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують, що вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень у всіх регіонах дощі. Окрім того, вітер буде південний з переходом на північно-західний та поривами 7-12 м/с, а в західних областях місцями пориви можливі аж до 15-20 м/с.

Температура вночі +7...+12°C, на півдні країни до +15°C, вдень у західних, північних та більшості центральних областей +11...+16°C, на решті території +15...+20°C.



Погода в Україні 1 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 1 листопада

У Києві 1 листопада буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, але вже вдень очікуються дощі. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +7...+12°C, вдень +11...+16°C;

у Києві вночі +10...12°C, вдень +13...+15°C.

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві зафіксували температурний рекорд жовтня за останні 10 років. Температура повітря піднялася до +20,6°C, побивши попередній рекорд 2013 року.