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Синоптики порадували українців прогнозом погоди на сьогодні

31 жовтня 2023 12:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня
Люди в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні очікується тепла та суха погода у більшості областей. Опади будуть лише в одному регіоні країни.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди на сьогодні

Синоптики розповіли, що протягом дня утримається сонячна погода. В Україні буде тепло. Лише ввечері на Закарпатті очікуються невеликі дощі.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде +7...+12°С, вдень +15...+20°С. У південних, центральних областях та у Криму +20...+25°С.

Прогноз погоди в Україні 31 жовтня
Прогноз погоди в Україні 31 жовтня. Фото: Meteoprog. 

Погода в Києві

Сьогодні у столиці України буде хмарна погода. Синоптики розповіли, що сонце на небі з'являтиметься нечасто. 

Температурний фон збережеться аномально високим. Опадів не очікується.

Температура повітря вночі буде +11...+12°С, а вдень — +17...+19°С.

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 31 жовтня, буде теплою, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень падатиме дощ. У південних областях вночі та вранці подекуди туман. Стовпчики термометрів у більшості областей вдень показуватимуть до +20°С.

Також ми писали, що сьогодні, 31 жовтня, в Одесі та області збережеться середня температура +19°С. Вітер матиме південний напрямок і швидкість до 8 м/с. Синоптики опадів не передбачають, проте зранку можливий туман.

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