Прогноз погоды в Украине на 31 октября

Синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды на сегодня
Сегодня, 31 октября, в Украине ожидается теплая и сухая погода в большинстве областей. Осадки будут только в одном регионе.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды на сегодня
Синоптики рассказали, что в течение дня сохранится солнечная погода. В Украине будет тепло. Лишь вечером на Закарпатье ожидаются небольшие дожди.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет +7...+12°С, днем +15...+20°С. В южных, центральных областях и Крыму +20...+25°С.
Погода в Киеве
Сегодня в столице Украины облачная погода. Синоптики рассказали, что солнце на небе будет нечасто.
Температурный фон сохранится аномально высоким. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет +11...+12°С, а днем +17...+19°С.
Напомним, погода в Украине во вторник, 31 октября, будет теплой, без осадков, лишь на крайнем западе страны днем будет идти дождь. В южных областях ночью и утром местами туман. Столбики термометров в большинстве областей днем будут показывать до +20°С.
Также мы писали, что 31 октября в Одессе и области сохранится средняя температура +19°С. Ветер будет иметь южное направление и скорость до 8 м/с. Синоптики осадков не предполагают, однако с утра возможен туман.
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