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Синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды на сегодня

31 октября 2023 12:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 31 октября
Люди в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 31 октября, в Украине ожидается теплая и сухая погода в большинстве областей. Осадки будут только в одном регионе.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды на сегодня

Синоптики рассказали, что в течение дня сохранится солнечная погода. В Украине будет тепло. Лишь вечером на Закарпатье ожидаются небольшие дожди.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет +7...+12°С, днем +15...+20°С. В южных, центральных областях и Крыму +20...+25°С.

Прогноз погоды в Украине 31 октября
Прогноз погоды в Украине 31 октября. Фото: Meteoprog.

Погода в Киеве

Сегодня в столице Украины облачная погода. Синоптики рассказали, что солнце на небе будет нечасто.

Температурный фон сохранится аномально высоким. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет +11...+12°С, а днем +17...+19°С.

Напомним, погода в Украине во вторник, 31 октября, будет теплой, без осадков, лишь на крайнем западе страны днем будет идти дождь. В южных областях ночью и утром местами туман. Столбики термометров в большинстве областей днем будут показывать до +20°С.

Также мы писали, что 31 октября в Одессе и области сохранится средняя температура +19°С. Ветер будет иметь южное направление и скорость до 8 м/с. Синоптики осадков не предполагают, однако с утра возможен туман.

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