Погода в Україні на 31 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Гідрометцентр показав на карті, який регіон сьогодні заливатиме дощ
31 жовтня 2023 07:10
Чоловік з парасолею біжить під дощем. Фото: УНІАН
Погода в Україні у вівторок, 31 жовтня, буде теплою, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень падатиме дощ. У південних областях вночі та вранці подекуди туман. Стовпчики термометрів у більшості областей вдень показуватимуть до +20°С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Читайте також:
Погода в Україні 31 жовтня
За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 31 жовтня у південних областях місцями буде туман.
"Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, в Карпатах пориви 19 — 24 м/с", — йдеться в повідомленні.
Температура:
- вночі: +7 — 14°С,
- вдень: +14 — 20°С, на півдні країни до +24°С.
Нагадаємо, в Україні очікується тепла, але хмарна погода у вівторок, 31 жовтня. При цьому у південних регіонах синоптики попереджають про туман.
Читайте Новини.LIVE!