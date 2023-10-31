Погода в Україні на 31 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Чоловік з парасолею біжить під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 31 жовтня, буде теплою, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень падатиме дощ. У південних областях вночі та вранці подекуди туман. Стовпчики термометрів у більшості областей вдень показуватимуть до +20°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 31 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 31 жовтня у південних областях місцями буде туман.

"Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, в Карпатах пориви 19 — 24 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура:

вночі: +7 — 14°С,

вдень: +14 — 20°С, на півдні країни до +24°С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 31 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні очікується тепла, але хмарна погода у вівторок, 31 жовтня. При цьому у південних регіонах синоптики попереджають про туман.