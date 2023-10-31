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Гидрометцентр показал на карте, какой регион сегодня будет заливать дождь

31 октября 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 31 октября - прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Мужчина с зонтиком бежит под дождем. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине во вторник, 31 октября, будет теплой, без осадков, лишь на крайнем западе страны днем будет идти дождь. В южных областях ночью и утром местами туман. Столбики термометров в большинстве областей будут днем показывать до +20°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 31 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине во вторник, 31 октября в южных областях будет местами туман.

"Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 — 12 м/с, в Карпатах порывы 19 — 24 м/с", — говорится в сообщении.

Температура:

  • ночью: +7 — 14°С,
  • днем: +14 — 20°С, на юге страны до +24°С.
Погода на 31 октября
Прогноз погоды в Украине сегодня, 31 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине ожидается теплая, но облачная погода во вторник, 31 октября. При этом в южных регионах синоптики предупреждают о тумане.

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