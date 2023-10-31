Погода в Украине на 31 октября - прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Мужчина с зонтиком бежит под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 31 октября, будет теплой, без осадков, лишь на крайнем западе страны днем будет идти дождь. В южных областях ночью и утром местами туман. Столбики термометров в большинстве областей будут днем показывать до +20°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 31 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине во вторник, 31 октября в южных областях будет местами туман.

"Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 — 12 м/с, в Карпатах порывы 19 — 24 м/с", — говорится в сообщении.

Температура:

ночью: +7 — 14°С,

днем: +14 — 20°С, на юге страны до +24°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 31 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине ожидается теплая, но облачная погода во вторник, 31 октября. При этом в южных регионах синоптики предупреждают о тумане.