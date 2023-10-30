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Укргидрометцетр рассказал, в какие регионы завтра вернется лето

30 октября 2023 13:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 31 октября - в какие области вернется лето
Женщины гуляют по осеннему Киеву. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине ожидается теплая, но пасмурная погода во вторник, 31 октября. При этом, в южный регионах синоптики предупреждают о тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 31 октября

 Во вторник, 31 октября в Украине небо будет в основном облачное, но иногда будут прояснения. Осадки не ожидаются, за исключением небольшого дождя на западе Украины днем. 

В южных районах ожидаются туманные пятна ночью и утром. Ветер дует с юга со скоростью 7-12 м/с, а в Карпатах порывы достигают 19-24 м/с. 

Ночью температура колеблется между +7…+12°С, на побережье до +15°С, а на востоке — +4…+ 9°С. Днем столбик термометра покажет +15…+20°С, а на юге страны может подняться до +24°С.

Погода в Украине на 31 октября
Погода в Украине на 31 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 31 октября

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, дождя не будет. Ожидается южный ветер со скоростью от 7 до 12 м/с. 

Температура ночью составит +7…+12°С, а днем +15…+20°С. В Киеве температура ночью будет в пределах +10…+12°С, а днем — +18…+20°С.

Напомним, что погода в Украине в понедельник, 30 октября, не порадует солнцем, ведь небо над областями будет облачным. Сегодня синоптики объявили I уровень опасности в одном из регионов из-за порывов ветра до 24 м/с, также на востоке местами обещают туманы. Ночью будет холодно, особенно в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, где столбики термометров могут показать +1°С.

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