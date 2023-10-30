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Укргідрометцетр розповів, до яких регіонів завтра повернеться літо

30 жовтня 2023 13:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 31 жовтня - в які області повернеться літо
Жінки гуляють по осінньому Києву. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні очікується тепла, але хмарна погода у вівторок, 31 жовтня. При цьому у південних регіонах синоптики попереджають про туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 31 жовтня

У вівторок, 31 жовтня, в Україні небо буде в основному хмарним, але іноді будуть прояснення. Опади не очікуються, крім невеликого дощу на заході України вдень.

У південних районах очікуються туманні плями вночі та вранці. Вітер дме з півдня зі швидкістю 7-12 м/с, а в Карпатах пориви сягають 19-24 м/с.

Вночі температура коливається між +7…+12°С, узбережжя до +15°С, але в сході — +4…+ 9°С. Вдень стовпчик термометра покаже +15…+20°С, а півдні країни може піднятися до +24°С.

Погода в Україні на 31 жовтня
Погода в Україні на 31 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 31 жовтня

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, дощу не буде. Очікується південний вітер зі швидкістю від 7 до 12 м/с.

Температура вночі становитиме +7…+12°С, а вдень +15…+20°С. У Києві температура вночі буде в межах +10…+12°С, а вдень — +18…+20°С.

Нагадаємо, що погода в Україні у понеділок, 30 жовтня, не порадує сонцем, адже небо над областями буде хмарним. Сьогодні синоптики оголосили перший рівень небезпеки в одному з регіонів через пориви вітру до 24 м/с, також на сході місцями обіцяють тумани. Вночі буде холодно, особливо у Сумській, Чернігівській та Харківській областях, де стовпчики термометрів можуть показати +1°С.

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