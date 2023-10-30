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Гидрометцентр показал на карте область, которая в опасности из-за сильного ветра

30 октября 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 30 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Женщины закрываются от сильного ветра. Фото: standard.co.uk
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 30 октября, не порадует солнцем, ведь небо над областями будет облачным. Сегодня синоптики объявили I уровень опасности в одном из регионов из-за порывов ветра до 24 м/с, также на востоке местами обещают туманы. Ночью будет холодно, особенно в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, где столбики термометров могут показать +1°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об опасном ветре, который сегодня, 30 октября, в Карпатах составит 19-24 м/с.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

На остальной территории страны ветер преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с.

Карта опасных погодных явлений в Украине сегодня, 30 октября
Карта опасных явлений погоды в Украине сегодня, 30 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 30 октября, страну охватит переменная облачность. Дождей сегодня не будет.

Кроме сильных порывов ветра в Карпатах, синоптики также предупреждают о тумане в восточных областях ночью и утром.

Температура воздуха:

  • ночью +4...+9 °С, на юге и западе +8...+13 °С, а также на востоке и северо-востоке — +1...+6 °С;
  • днем +16...+21 °С, в Крыму и Одесской области до +24 °С, на востоке и северо-востоке +13...+18 °С;
  • в Киеве ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.
Карта погоды в Украине сегодня, 30 октября
Прогноз погоды в Украине сегодня, 30 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики уже сделали прогноз погоды в Украине на конец октября — начало ноября. Так, благодаря атмосферным фронтам, будут дожди разной интенсивности, местами их будут сопровождать грозы.

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