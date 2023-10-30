Погода в Украине на 30 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Женщины закрываются от сильного ветра. Фото: standard.co.uk

Погода в Украине в понедельник, 30 октября, не порадует солнцем, ведь небо над областями будет облачным. Сегодня синоптики объявили I уровень опасности в одном из регионов из-за порывов ветра до 24 м/с, также на востоке местами обещают туманы. Ночью будет холодно, особенно в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, где столбики термометров могут показать +1°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об опасном ветре, который сегодня, 30 октября, в Карпатах составит 19-24 м/с.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

На остальной территории страны ветер преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с.

Карта опасных явлений погоды в Украине сегодня, 30 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 30 октября, страну охватит переменная облачность. Дождей сегодня не будет.

Кроме сильных порывов ветра в Карпатах, синоптики также предупреждают о тумане в восточных областях ночью и утром.

Температура воздуха:

ночью +4...+9 °С, на юге и западе +8...+13 °С, а также на востоке и северо-востоке — +1...+6 °С;

днем +16...+21 °С, в Крыму и Одесской области до +24 °С, на востоке и северо-востоке +13...+18 °С;

в Киеве ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 30 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики уже сделали прогноз погоды в Украине на конец октября — начало ноября. Так, благодаря атмосферным фронтам, будут дожди разной интенсивности, местами их будут сопровождать грозы.