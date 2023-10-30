Погода в Україні на 30 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Жінки закриваються від сильного вітру. Фото: standard.co.uk

Погода в Україні в понеділок, 30 жовтня, не потішить сонцем, адже небо над областями буде мінливо хмарне. Сьогодні синоптики оголосили I рівень небезпечності в одному з регіонів через пориви вітру аж до 24 м/с, також на сході місцями обіцяють тумани. Вночі буде холодно, особливо в Сумській, Чернігівській та Харківській областях, де стовпчики термометрів можуть показати +1 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про небезпечний вітер, який сьогодні, 30 жовтня, в Карпатах сягне 19-24 м/с.

Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

На решті території країни вітер переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Мапа небезпечних погодних явищ в Україні сьогодні, 30 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 30 жовтня, країну охопить мінлива хмарність. Дощів сьогодні не буде.

Окрім сильних поривів вітру в Карпатах, синоптики також попереджають про туман у східних областях вночі та зранку.

Температура повітря:

вночі +4...+9 °С, на півдні та заході +8...+13 °С, а також сході й північному сході — +1...+6 °С;

вдень +16...+21 °С, в Криму та Одеській області до +24 °С, на сході та північному сході +13...+18 °С;

у Києві вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 30 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптики вже зробили прогноз погоди в Україні на кінець жовтня — початок листопада. Так, завдяки атмосферним фронтам, будуть дощі різної інтенсивності, місцями їх супроводжуватимуть грози