Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Гідрометцентр показав на карті область, яка в небезпеці через сильний вітер arrow

Гідрометцентр показав на карті область, яка в небезпеці через сильний вітер

30 жовтня 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 30 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Жінки закриваються від сильного вітру. Фото: standard.co.uk
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в понеділок, 30 жовтня, не потішить сонцем, адже небо над областями буде мінливо хмарне. Сьогодні синоптики оголосили I рівень небезпечності в одному з регіонів через пориви вітру аж до 24 м/с, також на сході місцями обіцяють тумани. Вночі буде холодно, особливо в Сумській, Чернігівській та Харківській областях, де стовпчики термометрів можуть показати +1 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про небезпечний вітер, який сьогодні, 30 жовтня, в Карпатах сягне 19-24 м/с.

Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

На решті території країни вітер переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Мапа небезпечних погодних явищ в Україні сьогодні, 30 жовтня
Мапа небезпечних погодних явищ в Україні сьогодні, 30 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 30 жовтня, країну охопить мінлива хмарність. Дощів сьогодні не буде.

Окрім сильних поривів вітру в Карпатах, синоптики також попереджають про туман у східних областях вночі та зранку.

Температура повітря:

  • вночі +4...+9 °С, на півдні та заході +8...+13 °С, а також сході й північному сході — +1...+6 °С;
  • вдень +16...+21 °С, в Криму та Одеській області до +24 °С, на сході та північному сході +13...+18 °С;
  • у Києві вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 30 жовтня
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 30 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптики вже зробили прогноз погоди в Україні на кінець жовтня — початок листопада. Так, завдяки атмосферним фронтам, будуть дощі різної інтенсивності, місцями їх супроводжуватимуть грози

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі