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У Києві зафіксували температурний рекорд жовтня за останні 10 років

31 жовтня 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Погода у Києві побила температурний рекорд жовтня
Дівчата гуляють осіннім Києвом. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві зафіксували температурний рекорд жовтня за останні десять років. У понеділок, 30 жовтня, Київ пережив історичне тепло — температура повітря піднялася до +20,6°С, побивши попередній рекорд 2013 року.

Про це інформували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Температурний рекорд жовтня

Повідомляється, що у столиці нещодавно було зареєстровано найвищу швидкість вітру за останні 54 роки.

"Кінець жовтня виявився напрочуд теплим для мешканців Києва. За даними ЦГО, 30 жовтня максимальна температура повітря в місті досягла +20,6°С, що на 2,3°С вище за рекорд, зафіксований у 2013 році", — повідомили в пресслужбі. 

Як зазначили синоптики, це вже 40-й температурний рекорд, зафіксований у Києві з початку поточного року.

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Повідомлення про температурний рекорд жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди на листопад він буде аномально теплим. Наступного місяця збережеться тенденція до вологої погоди, а перший сніг та морози малоймовірні.

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