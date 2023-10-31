Погода у Києві побила температурний рекорд жовтня

У Києві зафіксували температурний рекорд жовтня за останні 10 років
У Києві зафіксували температурний рекорд жовтня за останні десять років. У понеділок, 30 жовтня, Київ пережив історичне тепло — температура повітря піднялася до +20,6°С, побивши попередній рекорд 2013 року.
Про це інформували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Температурний рекорд жовтня
Повідомляється, що у столиці нещодавно було зареєстровано найвищу швидкість вітру за останні 54 роки.
"Кінець жовтня виявився напрочуд теплим для мешканців Києва. За даними ЦГО, 30 жовтня максимальна температура повітря в місті досягла +20,6°С, що на 2,3°С вище за рекорд, зафіксований у 2013 році", — повідомили в пресслужбі.
Як зазначили синоптики, це вже 40-й температурний рекорд, зафіксований у Києві з початку поточного року.
Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди на листопад — він буде аномально теплим. Наступного місяця збережеться тенденція до вологої погоди, а перший сніг та морози малоймовірні.
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