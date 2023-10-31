Погода в Киеве побила температурный рекорд октября

Девушки гуляют по осеннему Киеву. Фото: Новини.LIVE

В Киеве зафиксировали температурный рекорд октября за последние 10 лет. В понедельник, 30 октября, Киев пережил историческое тепло — температура воздуха поднялась до +20,6°С, побив предыдущий рекорд 2013 года.

Об этом информировали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Температурный рекорд октября

Сообщается, что в столице недавно была зарегистрирована наивысшая скорость ветра за последние 54 года.

"Конец октября оказался удивительно теплым для жителей Киева. По данным ЦГО, 30 октября максимальная температура воздуха в городе достигла +20,6°С, что на 2,3°С выше рекорда, зафиксированного в 2013 году", — сообщили в пресс-службе.

Как отметили синоптики, это уже 40-й температурный рекорд, зафиксированный в Киеве с начала текущего года.

Сообщение про температурнвй рекорд октября. Фото: скриншот

Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он будет аномально теплым. В следующем месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.