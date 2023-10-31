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В Гидрометцентре назвали регионы, где завтра будет шквальный ветер и дожди

31 октября 2023 14:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 1 ноября — прогноз от Укргидрометцентра
Женщина идет под дождем в сильный ветер. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 1 ноября, в западных областях ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Кроме того, по всей Украине пройдут сильные дожди.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 1 ноября

В среду, 1 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что ночью в Западной, Винницкой и Житомирской областях, а днем во всех регионах дожди. Кроме того, ветер будет южный с переходом на северо-западный и порывами 7-12 м/с, а в западных областях местами порывы возможны до 15-20 м/с.

Температура ночью +7...+12°C, на юге страны до +15°C, днем в западных, северных и большинстве центральных областей +11...+16°C, на остальной территории +15...+20°C.

погода в Украине 1 ноября
Погода в Украине 1 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 1 ноября

В Киеве 1 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, но днем ожидаются дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +7...+12°C, днем +11...+16°C;
  • в Киеве ночью +10...12°C, днем +13...+15°C.

Напомним, 30 октября в Киеве зафиксировали температурный рекорд октября за последние 10 лет. Температура воздуха поднялась до +20,6 ° C, побив предыдущий рекорд 2013 года.

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