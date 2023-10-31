Прогноз погоди в Україні на 1 листопада від Наталки Діденко

Дощова погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Листопад розпочнеться в Україні з дощової погоди. Українців очікує легка прохолода та мінлива хмарність. Стовпчики термометра зупиняться на поділці +15 градусів.

Про це повідомили народний синоптик Наталка Діденко.

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Листопад почнеться візитом атмосферного фронту із заходу. За інформацією Наталки Діденко, завтра, 1 листопада, скрізь пройдуть періодичні дощі, окрім Луганщини. У другій половині дня у західних областях, на півночі України та на Одещині опади припиняться.

На заході та півночі температура повітря знизиться на кілька градусів, вдень очікується від +11 ºС до +14 ºС.

На сході, півдні та в більшості центральних областей ще побуде тепла погода, максимально +15 ºС...+20 ºС, на крайньому півдні до +22 градусів.

У Києві першого листопада збільшиться хмарність, прийдуть разом із атмосферним фронтом осінні дощі, температура повітря знизиться і впродовж дня не перевищуватиме +14 ºС.

Мапа атмосферного фронту. Фото: фейсбук Наталки Діденко

Надалі буде свіжа погода, проте серйозного похолодання поки що не видно. Більш відчутне зниження температури, за попередніми прогнозами Діденко, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних "мінусів". Народний синоптик додала, що наступного разу таку теплу погоду можна очікувати аж у квітні.

Нагадаємо, у середу, 1 листопада, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують, що вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень у всіх регіонах дощі. Окрім того, вітер буде південний з переходом на північно-західний та поривами 7-12 м/с, а в західних областях місцями пориви можливі аж до 15-20 м/с.