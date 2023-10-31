Прогноз погоды в Украине на 1 ноября от Наталки Диденко.

Дождливая погода в Украине. Фото: Новости.

Ноябрь начнется в Украине с дождливой погоды. Украинцев ожидает легкая прохлада и переменная облачность. Столбики термометра остановятся на делении +15 градусов.

Об этом сообщили народный синоптик Наталья Диденко.

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Ноябрь начнется визитом атмосферного фронта с запада. По информации Наталки Диденко, завтра, 1 ноября, везде пройдут периодические дожди, кроме Луганщины. Во второй половине дня в западных областях, на севере Украины и Одесской области осадки прекратятся.

На западе и севере температура воздуха снизится на несколько градусов, днем ожидается от +11 ºС до +14 ºС.

На востоке, юге и в большинстве центральных областей еще будет теплая погода, максимально +15 ºС...+20 ºС, на крайнем юге до +22 градусов.

В Киеве первого ноября увеличится облачность, придут вместе с атмосферным фронтом осенние дожди, температура воздуха снизится и в течение дня не превысит +14 ºС.

Карта атмосферного фронта. Фото: фейсбук Наталки Диденко

В дальнейшем будет свежая погода, однако серьезного похолодания пока не видно. Более ощутимое понижение температуры, по предварительным прогнозам Диденко, ожидается с 12 ноября, однако даже без ночных "минусов". Народный синоптик добавила, что в следующий раз такую теплую погоду можно ожидать только в апреле.

Напомним, в среду, 1 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях, а днем во всех регионах дожди. Кроме того, ветер будет южный с переходом на северо-западный и порывами 7-12 м/с, а в западных областях местами порывы возможны до 15-20 м/с.