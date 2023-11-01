Прогноз погоди в Україні на 2 листопада від Наталки Діденко

На Україну суне антициклон — народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати потепління
Завтра, 2 листопада, в Україну прийде антициклон, внаслідок чого дощі призупиняться. Лише вночі ще трохи опадів очікується на північному сході та сході.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 2 листопада
За інформацією від синоптикині, завтра температура повітря очікується помірною. Вдень очікується +12...+15°С, на півдні повітря прогріється до +20°С, а найсвіжіше буде північному сході України: впродовж дня стовпчики термометрів покажуть +10...+12°С.
Натомість завтра в столиці, за повідомленням синоптикині, четвер очікується порівняно теплим. Температура повітря +12...+13°С. Дощі малоймовірні.
Нагадаємо, що раніше Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в листопаді, та порадила "поки не діставати светри". Також народна синоптикиня повідомила, коли в Україну прийде найтепліший осінній день.
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