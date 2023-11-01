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На Україну суне антициклон — народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати потепління

1 листопада 2023 16:59
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на 2 листопада від Наталки Діденко
Легкий дощ в Києві. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 2 листопада, в Україну прийде антициклон, внаслідок чого дощі призупиняться. Лише вночі ще трохи опадів очікується на північному сході та сході.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За інформацією від синоптикині, завтра температура повітря очікується помірною. Вдень очікується +12...+15°С, на півдні повітря прогріється до +20°С, а найсвіжіше буде північному сході України: впродовж дня стовпчики термометрів покажуть +10...+12°С.

На Україну суне антициклон — народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати потепління
Карта атмосферного фронту. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Натомість завтра в столиці, за повідомленням синоптикині, четвер очікується порівняно теплим. Температура повітря +12...+13°С. Дощі малоймовірні.

Нагадаємо, що раніше Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в листопаді, та порадила "поки не діставати светри". Також народна синоптикиня повідомила, коли в Україну прийде найтепліший осінній день. 

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