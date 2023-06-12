Когда в Украину вернется тепло: прогноз от народной синоптики

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 13 июня, в Украине станет теплее. Только на западе погода будет еще холодной.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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"Вторник станет переходным днем от холодяки, охватившей многие регионы Украины, к наконец-то восстановлению летнего тепла" , — отметила она.

Температура воздуха

По словам Натальи Диденко, в этот день в Украине максимальная температура воздуха будет составлять на востоке, центре и на юге 20-26°C. На севере будет 16-18°C в Житомирской, Черниговской, Киевской областях и до 20°C в Сумской области.

"Самым свежим пока остается западный регион, в течение дня 12-18 градусов", — добавила она.

Где стоит ожидать дождя

Она отметила, что осадков станет меньше. Только на юге страны и в областях Прикарпатья будут дожди с грозами. Днем может быть дождь и в Черкасской области. Ветер будет умеренным.

Погода в Киеве

В столице 13 июня значительных осадков не ожидается. Воздух прогреется до 17-19°C, если выглянет солнце, то может подняться до 20°C.

Напомним, завтра, 13 июня, синоптики прогнозируют все еще облачную погоду, но с прояснениями. Некоторые области оказываются под угрозой опасных гидрологических явлений.