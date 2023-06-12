Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Когда в Украину вернется тепло: прогноз от народного синоптика arrow

Когда в Украину вернется тепло: прогноз от народного синоптика

12 июня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Когда в Украину вернется тепло: прогноз от народной синоптики
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 13 июня, в Украине станет теплее. Только на западе погода будет еще холодной.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

"Вторник станет переходным днем от холодяки, охватившей многие регионы Украины, к наконец-то восстановлению летнего тепла" , — отметила она.

Температура воздуха

По словам Натальи Диденко, в этот день в Украине максимальная температура воздуха будет составлять на востоке, центре и на юге 20-26°C. На севере будет 16-18°C в Житомирской, Черниговской, Киевской областях и до 20°C в Сумской области.

"Самым свежим пока остается западный регион, в течение дня 12-18 градусов", — добавила она.

Где стоит ожидать дождя

Она отметила, что осадков станет меньше. Только на юге страны и в областях Прикарпатья будут дожди с грозами. Днем может быть дождь и в Черкасской области. Ветер будет умеренным.

Погода в Киеве

В столице 13 июня значительных осадков не ожидается. Воздух прогреется до 17-19°C, если выглянет солнце, то может подняться до 20°C.

Напомним, завтра, 13 июня, синоптики прогнозируют все еще облачную погоду, но с прояснениями. Некоторые области оказываются под угрозой опасных гидрологических явлений.

 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас