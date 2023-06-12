Погода в Україні на завтра, 13 червня.

Синоптики розповіли, які області завтра будуть у небезпеці через погоду
Завтра, 13 червня, синоптики прогнозують все ще хмарну погоду, але з проясненнями. Деякі області опиняються під загрозою небезпечних гідрологічних явищ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 13 червня
Поки що сонце оминатиме Україну, однак синоптик зазначають, що хоч погода очікується хмарною, але з проясненням.
Короткочасні дощі з грозами очікуються в усіх областях, окрім східних та північно-східних областей. На Закарпатті та Прикарпатті, вдень і в південних областях помірні дощі.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 9-14°,
- на півдні країни до 17°,
- вдень в західних та північних областях 15-20°,
- на решті території 21-26°.
Якою буде погода на Київщині
Кияни та гості столиці завтра будуть без дощу, погода очікується хмарна з проясненням. А от жителі області можуть потрапити під короткочасний дощ, тому варто прихопити із собою парасольку.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі 9-14°, вдень 15-20°;
- у Києві 11-13°, вдень 18-20°.
Попередження про пожежну небезпеку
Синоптики попереджують про пожежну небезпеку надзвичайного рівня протягом 12-15 червня у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях.
Небезпечні гідрологічні явища
Зазначається, що 12-15 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти): м. Херсон, у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах Херсонської області (ІІІ рівень небезпеки — червоний).
Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).
12-15 червня утримуватиметься часткове затоплення заплави та понижених ділянок прирічкових територій на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (І рівень небезпеки — жовтий).
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення.