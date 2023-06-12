Підтоплення Миколаївщини після руйнування Каховської ГЕС. Фото: google.com

Завтра, 13 червня, синоптики прогнозують все ще хмарну погоду, але з проясненнями. Деякі області опиняються під загрозою небезпечних гідрологічних явищ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 13 червня

Поки що сонце оминатиме Україну, однак синоптик зазначають, що хоч погода очікується хмарною, але з проясненням.

Короткочасні дощі з грозами очікуються в усіх областях, окрім східних та північно-східних областей. На Закарпатті та Прикарпатті, вдень і в південних областях помірні дощі.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 9-14°,

на півдні країни до 17°,

вдень в західних та північних областях 15-20°,

на решті території 21-26°.

Погода в Україні на завтра, 13 червня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода на Київщині

Кияни та гості столиці завтра будуть без дощу, погода очікується хмарна з проясненням. А от жителі області можуть потрапити під короткочасний дощ, тому варто прихопити із собою парасольку.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 9-14°, вдень 15-20°;

у Києві 11-13°, вдень 18-20°.

Попередження про пожежну небезпеку

Синоптики попереджують про пожежну небезпеку надзвичайного рівня протягом 12-15 червня у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях.

Синоптики попереджують про пожежну небезпеку в деяких областях України. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Зазначається, що 12-15 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти): м. Херсон, у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах Херсонської області (ІІІ рівень небезпеки — червоний).

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

12-15 червня утримуватиметься часткове затоплення заплави та понижених ділянок прирічкових територій на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (І рівень небезпеки — жовтий).

Синоптики попереджують про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення.