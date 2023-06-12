Погода в Україні на завтра, 13 червня.

Подтопление Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. Фото: google.com

Завтра, 13 июня, синоптики прогнозируют все еще облачную погоду, но с прояснениями. Некоторые области оказываются под угрозой опасных гидрологических явлений.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 13 июня

Пока солнце будет обходить Украину, однако синоптики отмечают, что хоть погода ожидается облачной, но с прояснениями.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются во всех областях, кроме восточных и северо-восточных областей. В Закарпатье и Прикарпатье, днем и в южных областях умеренные дожди.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 9-14°,

на юге страны до 17°,

днем в западных и северных областях 15-20°,

на остальной территории 21-26°.

Погода в Украине на завтра, 13 июня. Фото: Укргидрометцентр

Какой будет погода в Киевской области

Киевляне и гости столицы завтра без дождя, погода ожидается облачная с прояснениями. А вот жители области могут попасть под кратковременный дождь, поэтому следует прихватить с собой зонт.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 9-14°, днем 15-20°;

в Киеве 11-13°, днем 18-20°.

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики предупреждают о пожарной опасности чрезвычайного уровня 12-15 июня в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в некоторых областях Украины. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

Отмечается, что 12-15 июня на Днепр ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, будет содержаться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов (жилищные, хозяйственные и промышленные объекты): г. Херсон, Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах Херсонской области (III уровень опасности — красный).

В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

12-15 июня будет содержаться частичное затопление поймы и пониженных участков приречных территорий на Кременчугском водохранилище в Черкасской области (І уровень опасности — желтый).

Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области из-за сильных ливней, которые произошли 10 июня, пострадали два региона. В Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления.