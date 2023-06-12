Коли до України повернеться тепло: прогноз від народної синоптикині
У вівторок, 13 червня, в Україні стане тепліше. Тільки на заході погода буде ще прохолодною.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
"Вівторок стане перехідним днем від холодяки, яка охопила багато регіонів України, до нарешті відновлення літнього тепла", — зазначила вона.
Температура повітря
За словами Наталки Діденко, в цей день в Україні максимальна температура повітря буде становити на сході, в центрі та на півдні 20-26°C. На півночі буде 16-18°C у Житомирській, Чернігівській, Київській областях та до 20°C на Сумщині.
"Найсвіжішим поки що залишається західний регіон, протягом дня 12-18 градусів", — додала синоптикиня.
Де варто чекати на дощ
Вона зазначила, що опадів стане менше. Тільки на півдні країни та в прикарпатських областях будуть дощі з грозами. Вдень може бути дощ і в Черкаській області. Вітер буде помірним.
Погода у Києві
У столиці 13 червня значних опадів не передбачається. Повітря прогріється до 17-19°C, якщо вигляне сонце, то може піднятися до 20°C.
Нагадаємо, завтра, 13 червня, синоптики прогнозують все ще хмарну погоду, але з проясненнями. Деякі області опиняються під загрозою небезпечних гідрологічних явищ.