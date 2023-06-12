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Коли до України повернеться тепло: прогноз від народної синоптикині

12 червня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Коли до України повернеться тепло: прогноз від народної синоптикині
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 13 червня, в Україні стане тепліше. Тільки на заході погода буде ще прохолодною.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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"Вівторок стане перехідним днем від холодяки, яка охопила багато регіонів України, до нарешті відновлення літнього тепла", — зазначила вона.

Температура повітря

За словами Наталки Діденко, в цей день в Україні максимальна температура повітря буде становити на сході, в центрі та на півдні 20-26°C. На півночі буде 16-18°C у Житомирській, Чернігівській, Київській областях та до 20°C на Сумщині.

"Найсвіжішим поки що залишається західний регіон, протягом дня 12-18 градусів", — додала синоптикиня.

Де варто чекати на дощ

Вона зазначила, що опадів стане менше. Тільки на півдні країни та в прикарпатських областях будуть дощі з грозами. Вдень може бути дощ і в Черкаській області. Вітер буде помірним. 

Погода у Києві 

У столиці 13 червня значних опадів не передбачається. Повітря прогріється до 17-19°C, якщо вигляне сонце, то може піднятися до 20°C.

Нагадаємо, завтра, 13 червня, синоптики прогнозують все ще хмарну погоду, але з проясненнями. Деякі області опиняються під загрозою небезпечних гідрологічних явищ.

 

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