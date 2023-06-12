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Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні бушуватимуть грози

12 червня 2023 06:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 12 червня
Жінку тікає від грози. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 12 червня, по всій Україні дощитиме. Найсильніші грози будуть у Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 12 червня

В Україні сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями.

Значні грози та сильні дощі будуть у Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях. На південному сході, сході країни та Полтавщині також очікуються дощі. Вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі, подекуди з грозами. На решті території місцями дощ буде невеликий. 

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних та північних +7-12°, вдень +12-17°; на решті території вночі +11-16°, вдень +17-22°.

Погода в Україні 12 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині

У Київській області сьогодні хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. 

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +7-12°, вдень +12-17° у регіоні, а у Києві +9-11° вночі та +14-16° вдень.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині, у західних і північних областях температура повітря не буде перевищувати +10-16°C. Але на сході та півдні буде від +20 до +26°C.

В центрі країни, а саме у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях температура протримається на рівні +16-21°C. А на Кіровоградщині та Дніпропетровщині — +19-23°C.

Крім того, по всій Україні сьогодні триматиметься волога погода.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Синоптики повідомляють, що цього тижня, 12-18 червня, очікується дощова погода, з місцями прохолодною температурою, поривчастим вітром і зниженим атмосферним тиском. Також передбачаються дощі та грози.

  • 13 червня — дощі в західних та південних областях, на решті території — без істотних опадів. Температура вночі +11-17°С; вдень +15-23°С.
  • 14 червня — дощі у західних, південних та східних областях. У центральних та північних регіонах переважно без опадів. Температура вночі +10-16°С, вдень +21-26°С.
  • 15 червня — дощі у більшості областей. Температура вночі +12-18°С, вдень +24-29°С.
  • 16 червня — у західних та місцями східних областях короткочасні дощі, на заході місцями грози, град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура вночі +13-18°С, вдень +25-30°С.
  • 17 червня — на південному сході та крайньому заході дощі, в інших регіонах без істотних опадів. Температура вночі +13-18°С, вдень +23-28°С.
  • 18 червня — переважно без опадів, лише у Криму та на крайньому заході короткочасні дощі. Температура вночі +12-17°С, вдень +24-29°С.

Нагадаємо, що літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.

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