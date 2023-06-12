Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні бушуватимуть грози
Сьогодні, 12 червня, по всій Україні дощитиме. Найсильніші грози будуть у Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 12 червня
В Україні сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями.
Значні грози та сильні дощі будуть у Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях. На південному сході, сході країни та Полтавщині також очікуються дощі. Вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі, подекуди з грозами. На решті території місцями дощ буде невеликий.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі у західних та північних +7-12°, вдень +12-17°; на решті території вночі +11-16°, вдень +17-22°.
Погода на Київщині
У Київській області сьогодні хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +7-12°, вдень +12-17° у регіоні, а у Києві +9-11° вночі та +14-16° вдень.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині, у західних і північних областях температура повітря не буде перевищувати +10-16°C. Але на сході та півдні буде від +20 до +26°C.
В центрі країни, а саме у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях температура протримається на рівні +16-21°C. А на Кіровоградщині та Дніпропетровщині — +19-23°C.
Крім того, по всій Україні сьогодні триматиметься волога погода.
Прогноз погоди в Україні на тиждень
Синоптики повідомляють, що цього тижня, 12-18 червня, очікується дощова погода, з місцями прохолодною температурою, поривчастим вітром і зниженим атмосферним тиском. Також передбачаються дощі та грози.
- 13 червня — дощі в західних та південних областях, на решті території — без істотних опадів. Температура вночі +11-17°С; вдень +15-23°С.
- 14 червня — дощі у західних, південних та східних областях. У центральних та північних регіонах переважно без опадів. Температура вночі +10-16°С, вдень +21-26°С.
- 15 червня — дощі у більшості областей. Температура вночі +12-18°С, вдень +24-29°С.
- 16 червня — у західних та місцями східних областях короткочасні дощі, на заході місцями грози, град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура вночі +13-18°С, вдень +25-30°С.
- 17 червня — на південному сході та крайньому заході дощі, в інших регіонах без істотних опадів. Температура вночі +13-18°С, вдень +23-28°С.
- 18 червня — переважно без опадів, лише у Криму та на крайньому заході короткочасні дощі. Температура вночі +12-17°С, вдень +24-29°С.
Нагадаємо, що літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.