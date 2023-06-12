Женщина убегает от грозы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 июня, по всей Украине будет дождь. Самые сильные грозы в Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 12 июня

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Возможны грозы и сильные дожди в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях. На юго-востоке, востоке страны и на Полтавщине также ожидаются дожди. Ночью на Харьковщине, Луганщине и Днепропетровщине местами сильные дожди, иногда с грозами. На остальной территории местами дождь будет небольшим.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных +7-12°, днем +12-17°; на остальной территории ночью +11-16°, днем +17-22°.

Погода в Украине 12 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +7-12°, днем +12-17° в регионе, а в Киеве +9-11° ночью и +14-16° днем.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам синоптика, в западных и северных областях температура воздуха не будет превышать +10-16°C. Но на востоке и юге будет от +20 до +26°C.

В центре страны, а именно в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, температура продержится на уровне +16-21°C. А в Кировоградской и Днепропетровщине — +19-23°C.

Кроме того, по всей Украине сегодня будет держаться влажная погода.

Прогноз погоды в Украине на неделю

Синоптики сообщают, что на этой неделе, 12-18 июня, ожидается дождливая погода с местами прохладной температурой, порывистым ветром и пониженным атмосферным давлением. Также предполагаются дожди и грозы.

13 июня — дожди в западных и южных областях, на остальной территории — без существенных осадков. Температура ночью +11-17°С; днем +15-23°С.

14 июня — дожди в западных, южных и восточных областях. В центральных и северных регионах преимущественно без осадков. Температура ночью +10-16°С, днем +21-26°С.

15 июня — дожди в большинстве областей. Температура ночью +12-18°С, днем +24-29°С.

16 июня — в западных и местами восточных областях кратковременные дожди, на западе местами грозы, град и шквалы, 15 – 20 м/с. Температура ночью +13-18°С, днем +25-30°С.

17 июня — на юго-востоке и на западе дожди, в других регионах без существенных осадков. Температура ночью +13-18°С, днем +23-28°С.

18 июня — преимущественно без осадков, только в Крыму и крайнем западе кратковременные дожди. Температура ночью +12-17°С, днем +24-29°С.

Напомним, что лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.