Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Киев уже завтра зальют ливни — в Укргидрометцентре составили подробный прогноз на завтра arrow

Киев уже завтра зальют ливни — в Укргидрометцентре составили подробный прогноз на завтра

31 октября 2023 19:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Укргидрометцентр сделал прогноз погоды в Киеве 1 ноября
Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Киеве завтра, 1 ноября, будет облачно с прояснениями. В дневные часы сильных осадков не ожидается. Детальнее о погоде в столице и регионе читайте в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киеве 1 ноября

В этот день через столицу и область пройдет южный ветер с переходом на северо-западный. Скорость порывов будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице:

  • ночью - +10...+12 °С;
  • днем - +13 ... +15 °С.

Температура воздуха в Киевской области:

  • ночью - +7...+12 °С;
  • днем - +11...+16 °С.
Киев уже завтра зальют ливни — в Укргидрометцентре составили подробный прогноз на завтра
Погода в Киеве 1 ноября. Источник: sinoptik

По данным sinoptik.ua, завтра в Киеве солнце в этот день облачно с прояснениями. Температура воздуха +8...+14°С.

Напомним, что ранее мы сообщали, что завтра, 1 ноября, в западных областях ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди. Также сообщалось, что в Киеве зафиксирован температурный рекорд октября за последние 10 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Актуальное по теме