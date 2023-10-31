Укргидрометцентр сделал прогноз погоды в Киеве 1 ноября

Киев уже завтра зальют ливни — в Укргидрометцентре составили подробный прогноз на завтра
В Киеве завтра, 1 ноября, будет облачно с прояснениями. В дневные часы сильных осадков не ожидается. Детальнее о погоде в столице и регионе читайте в нашем материале.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 1 ноября
В этот день через столицу и область пройдет южный ветер с переходом на северо-западный. Скорость порывов будет достигать 7-12 м/с.
Температура воздуха в столице:
- ночью - +10...+12 °С;
- днем - +13 ... +15 °С.
Температура воздуха в Киевской области:
- ночью - +7...+12 °С;
- днем - +11...+16 °С.
По данным sinoptik.ua, завтра в Киеве солнце в этот день облачно с прояснениями. Температура воздуха +8...+14°С.
Напомним, что ранее мы сообщали, что завтра, 1 ноября, в западных областях ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди. Также сообщалось, что в Киеве зафиксирован температурный рекорд октября за последние 10 лет.
Читайте Новини.LIVE!