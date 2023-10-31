Укргидрометцентр сделал прогноз погоды в Киеве 1 ноября

Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве завтра, 1 ноября, будет облачно с прояснениями. В дневные часы сильных осадков не ожидается. Детальнее о погоде в столице и регионе читайте в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 1 ноября

В этот день через столицу и область пройдет южный ветер с переходом на северо-западный. Скорость порывов будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице:

ночью - +10...+12 °С;

днем - +13 ... +15 °С.

Температура воздуха в Киевской области:

ночью - +7...+12 °С;

днем - +11...+16 °С.

Погода в Киеве 1 ноября. Источник: sinoptik

По данным sinoptik.ua, завтра в Киеве солнце в этот день облачно с прояснениями. Температура воздуха +8...+14°С.

Напомним, что ранее мы сообщали, что завтра, 1 ноября, в западных областях ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди. Также сообщалось, что в Киеве зафиксирован температурный рекорд октября за последние 10 лет.