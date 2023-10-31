Укргідрометцентр зробив прогноз погоди у Києві 1 листопада

Осінній дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві завтра, 1 листопада, буде хмарна погода з проясненнями. В денну пору сильних опадів не очікується. Детальніше про погоду у столиці та регіоні читайте у нашому матеріалі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня через столицю та область пройде південний вітер з переходом на північно-західний. Швидкість поривів сягатиме 7-12 м/с.

Температура повітря в столиці:

вночі — +10...+12 °С;

вдень — +13...+15 °С.

Температура повітря в Київській області:

вночі — +7...+12 °С;

вдень — +11...+16 °С.

Погода в Києві 1 листопада. Джерело: sinoptik

За даними sinoptik.ua, завтра у Києві сонце в цей день хмарно з проясненнями. Температура повітря +8...+14°С.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що завтра, 1 листопада, у західних областях очікується сильний вітер поривами 15-20 м/с. Окрім того, по всій Україні пройдуть сильні дощі. Також повідомлялося, що у Києві зафіксували температурний рекорд жовтня за останні 10 років.