Прогноз погоды в Украине завтра 17 августа — точный прогноз

Где завтра ждать жару и дожди: данные от Укргидрометцентра
Завтра, 17 августа, в Украине в большинстве областей будет жарко. В западных регионах страны пройдут небольшие дожди с грозами.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды на завтра
По словам синоптиков, на западе страны ожидаются кратковременные дожди, в некоторых регионах возможны грозы. Средняя ночная температура воздуха — +17...+18 градусов, днем ожидается +28...+30 градусов.
На севере и центре Украины осадков не будет. Температура воздуха ночью — +17...+19 градусов, днем — +29...+31 градус.
Синоптики рассказали, что на юге осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — до +23 градусов, днем — +27...+32 градуса.
В восточных областях страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха — +17...+19 градусов. Днем будет жарко — +29...+31 градус.
В украинском Крыму осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет достигать +21...+23 градуса, днем — +31...+33 градуса.
Ветер в Украине будет северо-восточный — 5-10 м/с.
Погода в Киеве 17 августа
В столице осадков не ожидается. Наблюдается переменная облачность. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — +15...+20 градусов;
- днем — +27...+32 градуса.
В Киеве:
- ночью — +17...+19 градусов;
- днем — около 30 градусов.
Напомним, 16 августа в Украине сухо и солнечно. Кратковременные дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье.
Также Наталья Диденко сообщала, что сегодня, 16 августа, в Украине будет держаться жара и высокая температура воздуха. В нескольких областях вероятность кратковременных дождей с грозой.