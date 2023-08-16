Прогноз погоды в Украине завтра 17 августа — точный прогноз

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 августа, в Украине в большинстве областей будет жарко. В западных регионах страны пройдут небольшие дожди с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на завтра

По словам синоптиков, на западе страны ожидаются кратковременные дожди, в некоторых регионах возможны грозы. Средняя ночная температура воздуха — +17...+18 градусов, днем ожидается +28...+30 градусов.

На севере и центре Украины осадков не будет. Температура воздуха ночью — +17...+19 градусов, днем — +29...+31 градус.

Синоптики рассказали, что на юге осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — до +23 градусов, днем — +27...+32 градуса.

В восточных областях страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха — +17...+19 градусов. Днем будет жарко — +29...+31 градус.

В украинском Крыму осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет достигать +21...+23 градуса, днем — +31...+33 градуса.

Ветер в Украине будет северо-восточный — 5-10 м/с.

Погода на 17 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 17 августа

В столице осадков не ожидается. Наблюдается переменная облачность. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — +15...+20 градусов;

днем — +27...+32 градуса.

В Киеве:

ночью — +17...+19 градусов;

днем — около 30 градусов.

Напомним, 16 августа в Украине сухо и солнечно. Кратковременные дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье.

Также Наталья Диденко сообщала, что сегодня, 16 августа, в Украине будет держаться жара и высокая температура воздуха. В нескольких областях вероятность кратковременных дождей с грозой.