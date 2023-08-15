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В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях завтра очікується дощ

15 серпня 2023 13:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні завтра 16 серпня — в яких регіонах будуть дощі
Жінка йде містом під час дощу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 16 серпня, в Україні переважатиме невелика хмарність. Короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Синоптики прогнозують, що 16 серпня в Україні опадів не очікується, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°C, у південній частині до 23°C, вдень 27-32°C; в Карпатах вночі 10-15°C, вдень 20-25°C. 

погода в Україні
Погода в Україні 16 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 16 серпня

У Києві та області 16 серпня невелика хмарність, проте без опадів.  Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 15-20°C, вдень 27-32°C. У Києві вночі 18-20°C, вдень 30-32°C.

Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4°C.

А в Україні рекорд зафіксували у Запоріжжі. Там позначки термометра показували понад 60 градусів тепла. 

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