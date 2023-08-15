Прогноз погоды в Украине завтра 16 августа — в каких регионах будут дожди

В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра ожидается дождь
Завтра, 16 августа, в Украине будет преобладать небольшая облачность. Кратковременные дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики прогнозируют, что 16 августа в Украине осадков не ожидается, только в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°C, в южной части до 23°C, днем 27-32°C; в Карпатах ночью 10-15°C, днем 20-25°C.
Погода в Киеве 16 августа
В Киеве и области 16 августа небольшая облачность, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 15-20°C, днем 27-32°C. В Киеве ночью 18-20°C, днем 30-32°C.
Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4°C.
А в Украине рекорд был зафиксирован в Запорожье. Там отметки термометра показывали более 60 градусов тепла.