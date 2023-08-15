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В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра ожидается дождь

15 августа 2023 13:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине завтра 16 августа — в каких регионах будут дожди
Женщина идет по городу во время дождя. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 16 августа, в Украине будет преобладать небольшая облачность. Кратковременные дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Синоптики прогнозируют, что 16 августа в Украине осадков не ожидается, только в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°C, в южной части до 23°C, днем 27-32°C; в Карпатах ночью 10-15°C, днем 20-25°C.

погода в Украине
Погода в Украине 16 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 16 августа

В Киеве и области 16 августа небольшая облачность, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 15-20°C, днем 27-32°C. В Киеве ночью 18-20°C, днем 30-32°C.

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4°C.

А в Украине рекорд был зафиксирован в Запорожье. Там отметки термометра показывали более 60 градусов тепла.

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