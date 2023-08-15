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Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України завтра дощитиме

15 серпня 2023 21:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 16 серпня
Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 16 серпня, в Україні триматиметься спека та висока температура повітря. У декількох областях є ймовірність короткочасних дощів з грозою. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 16 серпня

За словами Діденко, завтра в Україні очікується сонячна суха погода із максимальною температурою повітря. Однак, на Закарпатті, у Чернівецькій області та у південних районах Івано-Франківщини можливі локальні дощі з грозою.

Вітер переважно східний та північно-східний, невеликий або помірний. 

Стовпчики термометрів сягнуть до +29+33°C.

"До кінця тижня погода в Україні мало зміниться — антициклон (карта), високий атмосферний тиск, сухе повітря, підвищена пожежна небезпека!!, висока температура повітря, але без аномальної спеки. Принаймні поки що +35 і вище не передбачається", — додає Діденко. 

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Антициклон в Україні. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Погода у Києві 16 серпня

Завтра у столиці, як стверджує Діденко, синоптична ситуація буде без особливих змін. 

У Києві та області очікується суха, спекотна та сонячна погода.

Температура повітря підніметься до +30+32°C.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну насувається антициклон, який характеризується сухою та гарячою погодою. 

Додамо, у Марокко зафіксували рекордно аномальну температуру в понад +50°C.

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