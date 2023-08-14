Прогноз погоди в Україні на завтра 15 серпня — в Україну насувається антициклон

В Україну насувається антициклон: Наталка Діденко розповіла про погоду на завтра
У вівторок, 15 серпня, в Україні очікується суха та гаряча погода, на яку буде впливати антициклон. Опадів не прогнозується.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 15 серпня
Діденко розповіла, що найближчим часом погоду практично всієї України визначатиме антициклон із всюдисущою сухою та гарячою погодою.
У вівторок, 15 серпня, в Україні опадів не очікується. Температура повітря вдень +29-33°C, на північному сході, місцями на Прикарпатті та узбережжям +27-29°C градусів.
Погода 15 серпня в Києві
За прогнозом Діденко, у Києві у вівторок сухо та спекотно, +30-32 °C. Загалом, у регіоні домінуватиме спека й сонце.
Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4°C.
А в Україні рекорд зафіксували у Запоріжжі. Там позначки термометра показували понад 60 градусів тепла.