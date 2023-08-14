Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Україну насувається антициклон: Наталка Діденко розповіла про погоду на завтра arrow

В Україну насувається антициклон: Наталка Діденко розповіла про погоду на завтра

14 серпня 2023 21:34
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 15 серпня — в Україну насувається антициклон
Люди гуляють по Києву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У вівторок, 15 серпня, в Україні очікується суха та гаряча погода, на яку буде впливати антициклон. Опадів не прогнозується.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 15 серпня

Діденко розповіла, що найближчим часом погоду практично всієї України визначатиме антициклон із всюдисущою сухою та гарячою погодою.

У вівторок, 15 серпня, в Україні опадів не очікується. Температура повітря вдень +29-33°C, на північному сході, місцями на Прикарпатті та узбережжям +27-29°C градусів.

антициклон
Антициклон Lotte. Фото: Укргідрометцентр
скріншот
Прогноз погоди в Україні 15 серпня. Фото: Meteoprog

Погода 15 серпня в Києві

За прогнозом Діденко, у Києві у вівторок сухо та спекотно, +30-32 °C. Загалом, у регіоні домінуватиме спека й сонце.

скріншот
Погода 15 серпня у Києві. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4°C.

А в Україні рекорд зафіксували у Запоріжжі. Там позначки термометра показували понад 60 градусів тепла.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Головні новини України 14 серпня: обстріл Одеси та зміни в мобілізації з вересня

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз