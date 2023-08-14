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В Украину надвигается антициклон: Наталья Диденко рассказала о погоде на завтра

14 августа 2023 21:34
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 15 августа — в Украину надвигается антициклон
Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Во вторник, 15 августа, в Украине ожидается сухая и жаркая погода, на которую будет влиять антициклон. Осадков не прогнозируется.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 15 августа.

Диденко рассказала, что в ближайшее время погоду практически всей Украины будет определять антициклон с вездесущей сухой и жаркой погодой.

Во вторник, 15 августа, в Украине осадков не ожидается. Температура воздуха днем +29-33°C, на северо-востоке, местами в Прикарпатье и побережье +27-29°C градусов.

антициклон
Антициклон Lotte. Фото: Укргидрометцентр
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Прогноз погоды в Украине 15 августа. Фото: Meteoprog

Погода 15 августа в Киеве

По прогнозу Диденко, в Киеве во вторник сухо и жарко +30-32 °C. В регионе будет доминировать жара и солнце.

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Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4°C.

А в Украине рекорд был зафиксирован в Запорожье. Там отметки термометра показывали более 60 градусов тепла.

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