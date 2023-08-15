Прогноз погоды в Украине 16 августа.

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах Украины завтра будет дождь
В среду, 16 августа, в Украине будет держаться жара и высокая температура воздуха. В нескольких областях есть вероятность кратковременных дождей с грозой.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 16 августа
По словам Диденко, завтра в Украине ожидается сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха. Однако на Закарпатье, в Черновицкой области и в южных районах Ивано-Франковской области возможны локальные дожди с грозой.
Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, небольшой или умеренный.
Столбики термометров достигнут до +29+33°C.
"До конца недели погода в Украине мало изменится — антициклон (карта), высокое атмосферное давление, сухой воздух, повышенная пожарная опасность!!, высокая температура воздуха, но без аномальной жары. По крайней мере, пока +35 и выше не предполагается", — добавляет Диденко.
Погода в Киеве 16 августа
Завтра в столице, как утверждает Диденко, синоптическая ситуация будет без особых изменений.
В Киеве и области ожидается сухая, жаркая и солнечная погода.
Температура воздуха поднимется до +30+32°C.
Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон, который характеризуется сухой и жаркой погодой.
Добавим, в Марокко зафиксировали рекордно аномальную температуру более +50°C.