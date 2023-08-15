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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах Украины завтра будет дождь

15 августа 2023 21:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 16 августа.
Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 16 августа, в Украине будет держаться жара и высокая температура воздуха. В нескольких областях есть вероятность кратковременных дождей с грозой.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 16 августа

По словам Диденко, завтра в Украине ожидается сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха. Однако на Закарпатье, в Черновицкой области и в южных районах Ивано-Франковской области возможны локальные дожди с грозой.

Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, небольшой или умеренный.

Столбики термометров достигнут до +29+33°C.

"До конца недели погода в Украине мало изменится — антициклон (карта), высокое атмосферное давление, сухой воздух, повышенная пожарная опасность!!, высокая температура воздуха, но без аномальной жары. По крайней мере, пока +35 и выше не предполагается", — добавляет Диденко.

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Антициклон в Украине. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Погода в Киеве 16 августа

Завтра в столице, как утверждает Диденко, синоптическая ситуация будет без особых изменений.

В Киеве и области ожидается сухая, жаркая и солнечная погода.

Температура воздуха поднимется до +30+32°C.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон, который характеризуется сухой и жаркой погодой.

Добавим, в Марокко зафиксировали рекордно аномальную температуру более +50°C.

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