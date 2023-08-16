Прогноз погоди в Україні завтра 17 серпня — точний прогноз

Де завтра чекати на спеку та дощі: дані від Укргідрометцентру
Завтра, 17 серпня, в Україні в більшості областей буде спекотно. В західних регіонах країни пройдуть невеликі дощі з грозами.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на завтра
За словами синоптиків, на заході країни очікуються короткочасні дощі, в деяких регіонах можливі грози. Середня нічна температура повітря — +17...+18 градусів, вдень очікується +28...+30 градусів.
На півночі та в центрі України опадів не буде. Температура повітря вночі — +17...+19 градусів, вдень — +29...+31 градус.
Синоптики розповіли, що на півдні опадів не очікується. Температура повітря вночі — до +23 градусів, вдень — +27...+32 градуси.
В східних областях країни очікується мінлива хмарність, дощів не буде. Нічна температура повітря — +17...+19 градусів. Вдень буде спекотно — +29...+31 градус.
В українському Криму опадів не передбачається. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 градуси, вдень — +31...+33 градуси.
Вітер в Україні буде північно-східний — 5-10 м/с.
Погода у Києві 17 серпня
У столиці опадів не очікується. Спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — +15...+20 градусів;
- вдень — +27...+32 градуса.
В Києві:
- вночі — +17...+19 градусів;
- вдень — близько 30 градусів.
Нагадаємо, 16 серпня в Україні сухо і сонячно. Короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті.
Також Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 16 серпня, в Україні триматиметься спека та висока температура повітря. У декількох областях є ймовірність короткочасних дощів з грозою.