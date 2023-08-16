Прогноз погоди в Україні завтра 17 серпня — точний прогноз

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 серпня, в Україні в більшості областей буде спекотно. В західних регіонах країни пройдуть невеликі дощі з грозами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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За словами синоптиків, на заході країни очікуються короткочасні дощі, в деяких регіонах можливі грози. Середня нічна температура повітря — +17...+18 градусів, вдень очікується +28...+30 градусів.

На півночі та в центрі України опадів не буде. Температура повітря вночі — +17...+19 градусів, вдень — +29...+31 градус.

Синоптики розповіли, що на півдні опадів не очікується. Температура повітря вночі — до +23 градусів, вдень — +27...+32 градуси.

В східних областях країни очікується мінлива хмарність, дощів не буде. Нічна температура повітря — +17...+19 градусів. Вдень буде спекотно — +29...+31 градус.

В українському Криму опадів не передбачається. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 градуси, вдень — +31...+33 градуси.

Вітер в Україні буде північно-східний — 5-10 м/с.

Погода на 17 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 17 серпня

У столиці опадів не очікується. Спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — +15...+20 градусів;

вдень — +27...+32 градуса.

В Києві:

вночі — +17...+19 градусів;

вдень — близько 30 градусів.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні сухо і сонячно. Короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті.

Також Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 16 серпня, в Україні триматиметься спека та висока температура повітря. У декількох областях є ймовірність короткочасних дощів з грозою.