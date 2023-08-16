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Де завтра чекати на спеку та дощі: дані від Укргідрометцентру

16 серпня 2023 13:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні завтра 17 серпня — точний прогноз
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 17 серпня, в Україні в більшості областей буде спекотно. В західних регіонах країни пройдуть невеликі дощі з грозами. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на завтра

За словами синоптиків, на заході країни очікуються короткочасні дощі, в деяких регіонах можливі грози. Середня нічна температура повітря — +17...+18 градусів, вдень очікується +28...+30 градусів. 

На півночі та в центрі України опадів не буде. Температура повітря вночі — +17...+19 градусів, вдень — +29...+31 градус.

Синоптики розповіли, що на півдні опадів не очікується. Температура повітря вночі — до +23 градусів, вдень — +27...+32 градуси. 

В східних областях країни очікується мінлива хмарність, дощів не буде. Нічна температура повітря — +17...+19 градусів. Вдень буде спекотно — +29...+31 градус. 

В українському Криму опадів не передбачається. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 градуси, вдень — +31...+33 градуси. 

Вітер в Україні буде північно-східний — 5-10 м/с.

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Погода на 17 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 17 серпня

У столиці опадів не очікується. Спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі — +15...+20 градусів;
  • вдень — +27...+32 градуса.

В Києві: 

  • вночі — +17...+19 градусів;
  • вдень — близько 30 градусів.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні сухо і сонячно. Короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті.

Також Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 16 серпня, в Україні триматиметься спека та висока температура повітря. У декількох областях є ймовірність короткочасних дощів з грозою. 

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