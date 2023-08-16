Прогноз погоди в Україні сьогодні 16 серпня: в яких областях буде найспекотніше

Кияни рятуються у спеку біля освіжаючих рамок. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 серпня, в Україні буде сухо і сонячно. Короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 16 серпня.

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Прогноз погоди в Україні 16 серпня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що 16 серпня в Україні опадів не очікується, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

"В Україні очікується сонячна суха погода із максимальною температурою повітря +29+33 градуси. Лише надвечір є ймовірність локальних дощів із грозою на Закарпатті, у Чернівецькій області та у південних районах Івано-Франківщини", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Погода в Україні 16 серпня. Фото: Наталка Діденко

Температура вночі 15 — 20°C, у південній частині до 23°C, вдень 27 — 32°C; в Карпатах вночі 10 — 15°C, вдень 20 — 25°C.

Погода в Україні 16 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області 16 серпня

За даними синоптиків, у Києві та області 16 серпня невелика хмарність, проте без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура по області:

вночі 15 — 20°C,

вдень 27 — 32°C.

До кінця тижня погода в Україні мало зміниться — антициклон, високий атмосферний тиск, сухе повітря, підвищена пожежна небезпека, висока температура повітря, але без аномальної спеки", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві 16 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

вночі 18 — 20°C,

вдень 30 —32°C.

Погода у Києві 16 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, Гідрометцентр попереджає, що 16 — 17 серпня в Тернопільській та Рівненській областях, а 17 серпня у Хмельницькій та Волинській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.