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Синоптики розповіли, де в Україні сьогодні буде найспекотніше

16 серпня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні сьогодні 16 серпня: в яких областях буде найспекотніше
Кияни рятуються у спеку біля освіжаючих рамок. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 16 серпня, в Україні буде сухо і сонячно. Короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 16 серпня.

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Прогноз погоди в Україні 16 серпня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що 16 серпня в Україні опадів не очікується, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

"В Україні очікується сонячна суха погода із максимальною температурою повітря +29+33 градуси. Лише надвечір є ймовірність локальних дощів із грозою на Закарпатті, у Чернівецькій області та у південних районах Івано-Франківщини", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко. 

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Погода в Україні 16 серпня. Фото: Наталка Діденко

Температура вночі 15 — 20°C, у південній частині до 23°C, вдень 27 — 32°C; в Карпатах вночі 10 — 15°C, вдень 20 — 25°C. 

Погода в Україні 16 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області 16 серпня

За даними синоптиків, у Києві та області 16 серпня невелика хмарність, проте без опадів.  Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура по області:

  • вночі 15 — 20°C,
  • вдень 27 — 32°C.

До кінця тижня погода в Україні мало зміниться — антициклон, високий атмосферний тиск, сухе повітря, підвищена пожежна небезпека, висока температура повітря, але без аномальної спеки", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві 16 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

  • вночі 18 — 20°C,
  • вдень 30 —32°C.
Погода у Києві 16 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, Гідрометцентр попереджає, що 16 — 17 серпня в Тернопільській та Рівненській областях, а 17 серпня у Хмельницькій та Волинській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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