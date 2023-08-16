Прогноз погоди в Україні сьогодні 16 серпня: в яких областях буде найспекотніше

Синоптики розповіли, де в Україні сьогодні буде найспекотніше
Сьогодні, 16 серпня, в Україні буде сухо і сонячно. Короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 16 серпня.
Прогноз погоди в Україні 16 серпня
В Укргідрометцентрі прогнозують, що 16 серпня в Україні опадів не очікується, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
"В Україні очікується сонячна суха погода із максимальною температурою повітря +29+33 градуси. Лише надвечір є ймовірність локальних дощів із грозою на Закарпатті, у Чернівецькій області та у південних районах Івано-Франківщини", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Температура вночі 15 — 20°C, у південній частині до 23°C, вдень 27 — 32°C; в Карпатах вночі 10 — 15°C, вдень 20 — 25°C.
Прогноз погоди у Києві та області 16 серпня
За даними синоптиків, у Києві та області 16 серпня невелика хмарність, проте без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Температура по області:
- вночі 15 — 20°C,
- вдень 27 — 32°C.
До кінця тижня погода в Україні мало зміниться — антициклон, високий атмосферний тиск, сухе повітря, підвищена пожежна небезпека, висока температура повітря, але без аномальної спеки", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура у Києві:
- вночі 18 — 20°C,
- вдень 30 —32°C.
Нагадаємо, Гідрометцентр попереджає, що 16 — 17 серпня в Тернопільській та Рівненській областях, а 17 серпня у Хмельницькій та Волинській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.