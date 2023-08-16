Прогноз погоды в Украине сегодня 16 августа: в каких областях будет самое жаркое

Киевляне спасаются в жару у освежающих рамок. Фото: Новини.LIVE

16 августа в Украине будет сухо и солнечно. Кратковременные дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 16 августа.

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Прогноз погоды в Украине 16 августа

В Укргидрометцентре прогнозируют, что 16 августа в Украине осадков не ожидается, только в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь.

"В Украине ожидается солнечная сухая погода с максимальной температурой воздуха +29+33 градуса. Лишь к вечеру есть вероятность локальных дождей с грозой на Закарпатье, в Черновицкой области и в южных районах Ивано-Франковской области", — прогнозирует народный синоптикНаталья Диденко.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Погода в Украине 16 августа. Фото: Наталья Диденко

Температура ночью 15 — 20°C, в южной части до 23°C, днем 27 — 32°C; в Карпатах ночью 10 — 15°C, днем 20 — 25°C.

Погода в Украине 16 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области 16 августа

По данным синоптиков, в Киеве и области 16 августа небольшая облачность, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Температура по области:

ночью 15 — 20°C,

днем 27 — 32°C.

До конца недели погода в Украине мало изменится — антициклон, высокое атмосферное давление, сухой воздух, повышенная пожарная опасность, высокая температура воздуха, но без аномальной жары", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве 16 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

ночью 18 — 20°C,

днем 30 — 32°C.

Погода в Киеве 16 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, Гидрометцентр предупреждает, что 16 — 17 августа в Тернопольской и Ровенской областях, а 17 августа в Хмельницкой и Волынской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.