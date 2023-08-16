Прогноз погоды в Украине сегодня 16 августа: в каких областях будет самое жаркое

Синоптики рассказали, где в Украине сегодня будет жарче всего
16 августа в Украине будет сухо и солнечно. Кратковременные дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 16 августа.
Прогноз погоды в Украине 16 августа
В Укргидрометцентре прогнозируют, что 16 августа в Украине осадков не ожидается, только в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь.
"В Украине ожидается солнечная сухая погода с максимальной температурой воздуха +29+33 градуса. Лишь к вечеру есть вероятность локальных дождей с грозой на Закарпатье, в Черновицкой области и в южных районах Ивано-Франковской области", — прогнозирует народный синоптикНаталья Диденко.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура ночью 15 — 20°C, в южной части до 23°C, днем 27 — 32°C; в Карпатах ночью 10 — 15°C, днем 20 — 25°C.
Прогноз погоды в Киеве и области 16 августа
По данным синоптиков, в Киеве и области 16 августа небольшая облачность, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура по области:
- ночью 15 — 20°C,
- днем 27 — 32°C.
До конца недели погода в Украине мало изменится — антициклон, высокое атмосферное давление, сухой воздух, повышенная пожарная опасность, высокая температура воздуха, но без аномальной жары", — написала народный синоптик Наталья Диденко.
Температура в Киеве:
- ночью 18 — 20°C,
- днем 30 — 32°C.
Напомним, Гидрометцентр предупреждает, что 16 — 17 августа в Тернопольской и Ровенской областях, а 17 августа в Хмельницкой и Волынской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.