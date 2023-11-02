Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 ноября.

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 ноября, в Одессе ожидают ухудшение погоды и падение температуры. Синоптики предупреждают о наступлении активной фазы магнитных бурь, так что у метеозависимых людей могут наблюдаться проблемы со здоровьем. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Преимущественно облачно.

Утром туман.

Ветер северо-западный, 2-6 м/с.

Температура ночью +11°С...+12°С, днем +12°С...+14°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность — 62%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер северный, 4-9 м/с.

Температура ночью +10 °С...+13 °С, днем +21 °С...+26 °С.

На дорогах области видимость до 500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

2 ноября в Украину придет антициклон, в результате чего дожди приостановятся. Лишь ночью еще немного осадков ожидается на северо-востоке и востоке.

Напомним, что ранее Наталья Диденко рассказала, какая погода будет в ноябре, и посоветовала "пока не доставать свитера". Также народный синоптик сообщила, когда в Украину придет самый теплый осенний день.