Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 ноября.

Антициклон и магнитные бури — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
Сегодня, 2 ноября, в Одессе ожидают ухудшение погоды и падение температуры. Синоптики предупреждают о наступлении активной фазы магнитных бурь, так что у метеозависимых людей могут наблюдаться проблемы со здоровьем. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Преимущественно облачно.
- Утром туман.
- Ветер северо-западный, 2-6 м/с.
- Температура ночью +11°С...+12°С, днем +12°С...+14°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 62%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер северный, 4-9 м/с.
- Температура ночью +10 °С...+13 °С, днем +21 °С...+26 °С.
- На дорогах области видимость до 500 м.
Погода в Украине
2 ноября в Украину придет антициклон, в результате чего дожди приостановятся. Лишь ночью еще немного осадков ожидается на северо-востоке и востоке.
Напомним, что ранее Наталья Диденко рассказала, какая погода будет в ноябре, и посоветовала "пока не доставать свитера". Также народный синоптик сообщила, когда в Украину придет самый теплый осенний день.
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