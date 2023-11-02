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Антициклон та магнітні бурі — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

2 листопада 2023 06:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 листопада
Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 2 листопада, в Одесі очікують погіршення погоди та спад температури. Синоптики попереджають про настання активної фази магнітних бур, тож у метеозалежних людей можуть спостерігатися проблеми зі здоров'ям. Опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Переважно хмарно.
  • Зранку туман.
  • Вітер північно-західний, 2-6 м/с.
  • Температура вночі +11 °С...+12 °С, вдень +12 °С...+14 °С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 62%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 4-9 м/с.
  • Температура вночі +10 °С...+13 °С, вдень +21 °С...+26 °С.
  • На автошляхах області видимість до 500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

2 листопада в Україну прийде антициклон, внаслідок чого дощі призупиняться. Лише вночі ще трохи опадів очікується на північному сході та сході.

Нагадаємо, що раніше Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в листопаді, та порадила "поки не діставати светри". Також народна синоптикиня повідомила, коли в Україну прийде найтепліший осінній день. 

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