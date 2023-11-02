Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 листопада

Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 листопада, в Одесі очікують погіршення погоди та спад температури. Синоптики попереджають про настання активної фази магнітних бур, тож у метеозалежних людей можуть спостерігатися проблеми зі здоров'ям. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Переважно хмарно.

Зранку туман.

Вітер північно-західний, 2-6 м/с.

Температура вночі +11 °С...+12 °С, вдень +12 °С...+14 °С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 62%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер північний, 4-9 м/с.

Температура вночі +10 °С...+13 °С, вдень +21 °С...+26 °С.

На автошляхах області видимість до 500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

2 листопада в Україну прийде антициклон, внаслідок чого дощі призупиняться. Лише вночі ще трохи опадів очікується на північному сході та сході.

Нагадаємо, що раніше Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в листопаді, та порадила "поки не діставати светри". Також народна синоптикиня повідомила, коли в Україну прийде найтепліший осінній день.