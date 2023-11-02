Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 листопада

Антициклон та магнітні бурі — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
2 листопада 2023 06:21
Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 2 листопада, в Одесі очікують погіршення погоди та спад температури. Синоптики попереджають про настання активної фази магнітних бур, тож у метеозалежних людей можуть спостерігатися проблеми зі здоров'ям. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Переважно хмарно.
- Зранку туман.
- Вітер північно-західний, 2-6 м/с.
- Температура вночі +11 °С...+12 °С, вдень +12 °С...+14 °С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 62%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північний, 4-9 м/с.
- Температура вночі +10 °С...+13 °С, вдень +21 °С...+26 °С.
- На автошляхах області видимість до 500 м.
Погода в Україні
2 листопада в Україну прийде антициклон, внаслідок чого дощі призупиняться. Лише вночі ще трохи опадів очікується на північному сході та сході.
Нагадаємо, що раніше Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в листопаді, та порадила "поки не діставати светри". Також народна синоптикиня повідомила, коли в Україну прийде найтепліший осінній день.
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