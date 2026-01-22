Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада В украинском спорте возник скандал из-за поездки на Олимпиаду

В украинском спорте возник скандал из-за поездки на Олимпиаду

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 17:12
Украинский лыжник Филяк недоволен тем, что не поедет на Олимпиаду
Тарас Филяк в сборной Украины. Фото: instagram.com/filiak.t/

Украинский горнолыжник Тарас Филяк публично обратился к Национальному олимпийскому комитету и Федерация лыжного спорта Украины после того, как не попал в состав сборной на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Спортсмен поставил под сомнение принципы отбора и попросил разъяснить принятое решение, сообщает "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте также:

Ранее федерация утвердила окончательный список участников Олимпиады-2026 в горнолыжном спорте. Украину на Играх представят Анастасия Шепиленко и Дмитрий Шепьюк, сообщает ФЛСУ. Шепьюк выиграл конкуренцию за олимпийскую квоту именно у Филяка.

Тарас Филяк
Тарас Филяк перед спуском. Фото: instagram.com/filiak.t/

Почему выбор вызвал вопросы

При этом 20-летний Шепьюк в текущем сезоне не выступал на этапах Кубка мира, тогда как Филяк имел один старт в Валь Гардене и регулярно участвовал во взрослых международных соревнованиях. Основным преимуществом Шепьюка стали результаты на юниорском чемпионате мира, которые и сыграли ключевую роль в системе отбора.

После публикации состава Филяк заявил, что приоритет в отборе, по его мнению, должен отдаваться выступлениям на этапах Кубка Европы, то есть турнирах, максимально приближенных по уровню к Олимпийским играм. Он также подчеркнул, что показал лучшие результаты среди кандидатов мужской сборной именно на взрослых стартах.

В ответ Федерация лыжного спорта Украины напомнила, что система внутреннего отбора была утверждена еще в апреле 2025 года и не вызывала возражений в течение девяти месяцев.

"Ни один спортсмен или тренер не обращался с замечаниями по поводу прозрачности или справедливости критериев. Любые изменения после завершения квалификационного периода нарушили бы права других спортсменов", — говорится в официальном заявлении федерации. 

Напомним, Украина получила максимальную квоту в лыжной акробатики на Олимпиаду-2026 — есть надежда на медали. 

Одновременно с этим украинский фигурист Кирилл Марсак ворвался в список лучших спортсменов Европы перед стартом Игр в Италии. 

спорт Лыжный спорт Олимпийская сборная Украины Сборная Украины по лыжным гонкам Олимпийские игры-2026 Тарас Филяк
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации