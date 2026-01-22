Украинский лыжник Филяк недоволен тем, что не поедет на Олимпиаду

Тарас Филяк в сборной Украины. Фото: instagram.com/filiak.t/

Украинский горнолыжник Тарас Филяк публично обратился к Национальному олимпийскому комитету и Федерация лыжного спорта Украины после того, как не попал в состав сборной на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Спортсмен поставил под сомнение принципы отбора и попросил разъяснить принятое решение, сообщает "Суспільне Спорт".

Ранее федерация утвердила окончательный список участников Олимпиады-2026 в горнолыжном спорте. Украину на Играх представят Анастасия Шепиленко и Дмитрий Шепьюк, сообщает ФЛСУ. Шепьюк выиграл конкуренцию за олимпийскую квоту именно у Филяка.

Тарас Филяк перед спуском. Фото: instagram.com/filiak.t/

Почему выбор вызвал вопросы

При этом 20-летний Шепьюк в текущем сезоне не выступал на этапах Кубка мира, тогда как Филяк имел один старт в Валь Гардене и регулярно участвовал во взрослых международных соревнованиях. Основным преимуществом Шепьюка стали результаты на юниорском чемпионате мира, которые и сыграли ключевую роль в системе отбора.

После публикации состава Филяк заявил, что приоритет в отборе, по его мнению, должен отдаваться выступлениям на этапах Кубка Европы, то есть турнирах, максимально приближенных по уровню к Олимпийским играм. Он также подчеркнул, что показал лучшие результаты среди кандидатов мужской сборной именно на взрослых стартах.

В ответ Федерация лыжного спорта Украины напомнила, что система внутреннего отбора была утверждена еще в апреле 2025 года и не вызывала возражений в течение девяти месяцев.

"Ни один спортсмен или тренер не обращался с замечаниями по поводу прозрачности или справедливости критериев. Любые изменения после завершения квалификационного периода нарушили бы права других спортсменов", — говорится в официальном заявлении федерации.

