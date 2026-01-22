Український лижник Філяк незадоволений тим, що не поїде на Олімпіаду

Тарас Філяк у збірній України. Фото: instagram.com/filiak.t/

Український гірськолижник Тарас Філяк публічно звернувся до Національного олімпійського комітету та Федерації лижного спорту України після того, як не потрапив до складу збірної на зимові Олімпійські ігри 2026 року.

Спортсмен поставив під сумнів принципи відбору та попросив роз'яснити ухвалене рішення, повідомляє "Суспільне Спорт".

Реклама

Читайте також:

Раніше федерація затвердила остаточний список учасників Олімпіади-2026 у гірськолижному спорті. Україну на Іграх представлять Анастасія Шепіленко та Дмитро Шеп'юк, повідомляє ФЛСУ. Шеп'юк виграв конкуренцію за олімпійську квоту саме у Філяка.

Тарас Філяк перед спуском. Фото: instagram.com/filiak.t/

Чому вибір викликав питання

При цьому 20-річний Шеп'юк у поточному сезоні не виступав на етапах Кубка світу, тоді як Філяк мав один старт у Валь Гардені та регулярно брав участь у дорослих міжнародних змаганнях. Основною перевагою Шеп'юка стали результати на юніорському чемпіонаті світу, які й зіграли ключову роль у системі відбору.

Після публікації складу Філяк заявив, що пріоритет у відборі, на його думку, має віддаватися виступам на етапах Кубка Європи, тобто турнірах, максимально наближених за рівнем до Олімпійських ігор. Він також підкреслив, що показав найкращі результати серед кандидатів чоловічої збірної саме на дорослих стартах.

У відповідь Федерація лижного спорту України нагадала, що система внутрішнього відбору була затверджена ще у квітні 2025 року і не викликала заперечень протягом дев'яти місяців.

"Жоден спортсмен чи тренер не звертався із зауваженнями щодо прозорості чи справедливості критеріїв. Будь-які зміни після завершення кваліфікаційного періоду порушили б права інших спортсменів", — йдеться в офіційній заяві федерації.

Нагадаємо, Україна отримала максимальну квоту в лижній акробатиці на Олімпіаду-2026 — є надія на медалі.

Одночасно з цим український фігурист Кирило Марсак увірвався до списку найкращих спортсменів Європи перед стартом Ігор в Італії.