Україна
Україна отримала максимальну квоту лижної акробатики на ОІ-2026

Україна отримала максимальну квоту лижної акробатики на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 11:41
Україна оформила максимальну квоту в лижній акробатиці на Олімпіаду
Лідер чоловічої збірної України Дмитро Котовський. Фото: instagram.com/dima_kott/

Збірна України з лижної акробатики все-таки отримала максимальне представництво на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Після фінального перерозподілу квот "синьо-жовті" завоювали додаткову, четверту ліцензію серед жінок.

У підсумку збірна України повезе на Ігри вісім спортсменів: по чотири в чоловічому та жіночому турнірах, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Спочатку після завершення етапу Кубка світу в Лейк-Плесіді Україна розраховувала на повний комплект ліцензій. Проте під час закриття олімпійського рейтингу одну з жіночих квот тимчасово віддали Швейцарії через брак команд для змішаного турніру, і українська збірна залишилася із сімома путівками.

Шанс, який не можна було упустити

Додаткове вікно з'явилося завдяки Італії. Господарі Олімпіади отримали автоматичні квоти в лижній акробатиці, але не мають кваліфікованих спортсменів для участі в турнірі. У результаті італійська федерація відмовилася від обох ліцензій, а одна з них, жіноча, була перерозподілена на користь України.

Ангелина Брыкина
Ангеліна Брикіна під час виступів. Фото: instagram.com/_a.n.h.e.l.i.n.a__/

Отриману квоту тренерський штаб збірної вирішив віддати Неллі Попович, яка раніше зупинилася першою за межами прохідної зони. Для спортсменки це стало нагородою за повернення після важкої паузи та стабільні виступи в поточному сезоні, попри пропущений рік.

Ангелина Брыкина
Олександр Окіпнюк (ліворуч), Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський. Фото: instagram.com/_a.n.h.e.l.i.n.a__/

Таким чином, Україна буде представлена на Олімпіаді-2026 максимально можливим складом: по чотири лижних акробати в кожній категорії. Це рекордне представництво для країни в цьому виді спорту та історичний максимум за весь час виступів на Олімпійських іграх.

Змагання з лижної акробатики відбудуться з 17 по 21 лютого, а сам вид залишається одним із найуспішніших для України на попередніх Іграх.

Нагадаємо, раніше ми писали про головні олімпійські на дії України на Іграх-2026.

Також став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026.

спорт Олімпійські ігри-2026 лижна акробатика Ангеліна Брикіна Дмитро Котовський Неллі Попович
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
