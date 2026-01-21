Україна оформила максимальну квоту в лижній акробатиці на Олімпіаду

Україна отримала максимальну квоту лижної акробатики на ОІ-2026
Збірна України з лижної акробатики все-таки отримала максимальне представництво на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Після фінального перерозподілу квот "синьо-жовті" завоювали додаткову, четверту ліцензію серед жінок.
У підсумку збірна України повезе на Ігри вісім спортсменів: по чотири в чоловічому та жіночому турнірах, повідомляє "Суспільне Спорт".
Спочатку після завершення етапу Кубка світу в Лейк-Плесіді Україна розраховувала на повний комплект ліцензій. Проте під час закриття олімпійського рейтингу одну з жіночих квот тимчасово віддали Швейцарії через брак команд для змішаного турніру, і українська збірна залишилася із сімома путівками.
Шанс, який не можна було упустити
Додаткове вікно з'явилося завдяки Італії. Господарі Олімпіади отримали автоматичні квоти в лижній акробатиці, але не мають кваліфікованих спортсменів для участі в турнірі. У результаті італійська федерація відмовилася від обох ліцензій, а одна з них, жіноча, була перерозподілена на користь України.
Отриману квоту тренерський штаб збірної вирішив віддати Неллі Попович, яка раніше зупинилася першою за межами прохідної зони. Для спортсменки це стало нагородою за повернення після важкої паузи та стабільні виступи в поточному сезоні, попри пропущений рік.
Таким чином, Україна буде представлена на Олімпіаді-2026 максимально можливим складом: по чотири лижних акробати в кожній категорії. Це рекордне представництво для країни в цьому виді спорту та історичний максимум за весь час виступів на Олімпійських іграх.
Змагання з лижної акробатики відбудуться з 17 по 21 лютого, а сам вид залишається одним із найуспішніших для України на попередніх Іграх.
