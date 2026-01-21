Видео
Главная Олимпиада Украина получила максимальную квоту лыжной акробатики на ОИ-2026

Украина получила максимальную квоту лыжной акробатики на ОИ-2026

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 11:41
Украина оформила максимальную квоту в лыжной акробатике на Олимпиаду
Лидер мужской сборной Украины Дмитрий Котовский. Фото: instagram.com/dima_kott/

Сборная Украины по лыжной акробатике все-таки получила максимальное представительство на зимних Олимпийских играх 2026 года. После финального перераспределения квот "сине-желтые" завоевали дополнительную, четвертую лицензию среди женщин. 

В итоге сборная Украины повезет на Игры восемь спортсменов: по четыре в мужском и женском турнирах, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Изначально после завершения этапа Кубка мира в Лейк-Плэсиде Украина рассчитывала на полный комплект лицензий. Однако при закрытии олимпийского рейтинга одну из женских квот временно отдали Швейцарии из-за нехватки команд для смешанного турнира, и украинская сборная осталась с семью путевками.

Шанс, который нельзя было упустить

Дополнительное окно появилось благодаря Италии. Хозяева Олимпиады получили автоматические квоты в лыжной акробатике, но не имеют квалифицированных спортсменов для участия в турнире. В результате итальянская федерация отказалась от обеих лицензий, а одна из них, женская, была перераспределена в пользу Украины. 

Ангелина Брыкина
Ангелина Брыкина во время выступлений. Фото: instagram.com/_a.n.h.e.l.i.n.a__/

Полученную квоту тренерский штаб сборной решил отдать Нелли Попович, которая ранее остановилась первой за пределами проходной зоны. Для спортсменки это стало наградой за возвращение после тяжелой паузы и стабильные выступления в текущем сезоне, несмотря на пропущенный год. 

Ангелина Брыкина
Александр Окипнюк (слева), Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский. Фото: instagram.com/_a.n.h.e.l.i.n.a__/

Таким образом, Украина будет представлена на Олимпиаде-2026 максимально возможным составом: по четыре лыжных акробата в каждой категории. Это рекордное представительство для страны в данном виде спорта и исторический максимум за все время выступлений на Олимпийских играх.

Соревнования по лыжной акробатике пройдут с 17 по 21 февраля, а сам вид остается одним из самых успешных для Украины на предыдущих Играх. 

Напомним, ранее мы писали о главных олимпийских надеждах Украины на Играх-2026. 

Также стал известен состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2026. 

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
