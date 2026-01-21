Відео
Головна Олімпіада Чому саме Неллі Попович — шанс України на ОІ-2026

Чому саме Неллі Попович — шанс України на ОІ-2026

Дата публікації: 21 січня 2026 19:37
Неллі Попович — олімпійська надія України в лижній акробатиці
Неллі Попович під час виступу. Фото: Al Bello/Getty Images

Українська лижна акробатка Неллі Попович отримала олімпійську ліцензію на Ігри-2026 після перерозподілу квот. Додаткове місце дісталося Україні вже після завершення відбіркового періоду.

Саме Попович стала спортсменкою, якій довірили цей шанс, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Спочатку українка опинилася першою за межами прохідної зони олімпійського рейтингу. Причина — вимушена пауза: минулий сезон Неллі Попович практично повністю пропустила, повернувшись до стрибків лише в поточному змагальному році, коли більшість суперниць уже мали накопичені очки.

Нелли Попович
Елемент виступу Неллі Попович. Фото: Al Bello/Getty Images

Попри це, Попович зуміла стабілізувати виступи та провести сезон на рівні, який дозволив зберегти контакт із лідерами рейтингу. Її результати не виглядали випадковими. Навпаки, тренерський штаб відзначав поступальний прогрес від етапу до етапу, навіть без повного змагального фону.

Що чекає на Попович на Олімпіаді-2026

Ключовим фактором стало рішення Італії відмовитися від автоматичної олімпійської квоти. Господарі Ігор-2026 не мають кваліфікованих лижних акробатів, через що жіноча ліцензія була перерозподілена. Україна опинилася першою в черзі, а вибір усередині команди був однозначним.

У збірній підкреслюють, що рішення на користь Попович — це не жест доброї волі, а логічне завершення відбіркового процесу. Спортсменка виконала максимум можливого в умовах обмеженого сезону та довела готовність конкурувати на олімпійському рівні.

Таким чином, Неллі Попович стане частиною рекордного складу збірної України з лижної акробатики на Олімпіаді-2026. Для неї це буде дебют на Іграх, а для команди — ще один аргумент на користь того, що ставка на відновлення та терпіння може приносити результат.

Нагадаємо, збірна України може розраховувати на медалі Олімпійських ігор одразу в декількох видах спорту.

На церемонії Відкриття ОІ-2026 виступить світова зірка, яка є бажаним гостем у будь-якій країні світу.

