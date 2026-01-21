Видео
Главная Олимпиада Почему именно Нелли Попович — шанс Украины на ОИ-2026

Почему именно Нелли Попович — шанс Украины на ОИ-2026

Дата публикации 21 января 2026 19:37
Нелли Попович — олимпийская надежда Украины в лыжной акробатике
Нелли Попович во время выступления. Фото: Al Bello/Getty Images

Украинская лыжная акробатка Нелли Попович получила олимпийскую лицензию на Игры-2026 после перераспределения квот. Дополнительное место досталось Украине уже после завершения отборочного периода. 

Именно Попович стала спортсменкой, которой доверили этот шанс, сообщает портал Новини.LIVE.

Изначально украинка оказалась первой за пределами проходной зоны олимпийского рейтинга. Причина — вынужденная пауза: прошлый сезон Нелли Попович практически полностью пропустила, вернувшись к прыжкам лишь в текущем соревновательном году, когда большинство соперниц уже имели накопленные очки. 

Нелли Попович
Элемент выступления Нелли Попович. Фото: Al Bello/Getty Images

Несмотря на это, Попович сумела стабилизировать выступления и провести сезон на уровне, который позволил сохранить контакт с лидерами рейтинга. Ее результаты не выглядели случайными. Напротив, тренерский штаб отмечал поступательный прогресс от этапа к этапу, даже без полного соревновательного фона. 

Что ждет Попович на Олимпиаде-2026

Ключевым фактором стало решение Италии отказаться от автоматической олимпийской квоты. Хозяева Игр-2026 не имеют квалифицированных лыжных акробатов, из-за чего женская лицензия была перераспределена. Украина оказалась первой в очереди, а выбор внутри команды был однозначным.

В сборной подчеркивают, что решение в пользу Попович — это не жест доброй воли, а логичное завершение отборочного процесса. Спортсменка выполнила максимум возможного в условиях ограниченного сезона и доказала готовность конкурировать на олимпийском уровне.

Таким образом, Нелли Попович станет частью рекордного состава сборной Украины по лыжной акробатике на Олимпиаде-2026. Для нее это будет дебют на Играх, а для команды — еще один аргумент в пользу того, что ставка на восстановление и терпение может приносить результат. 

Напомним, сборная Украины может рассчитывать на медали Олимпийских игр сразу в нескольких видах спорта. 

На церемонии Открытия ОИ-2026 выступит мировая звезда, которая является желанным гостем в любой стране мира. 

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
